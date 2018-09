Täter oder Opfer?

Stefan Klug

(MOZ) Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre war sie die zweitbekannteste Amerikanerin in der Welt. Tonya Harding hatte als erste Frau einen Dreifach-Axel auf dem Eis gestanden. Dem hart erarbeiteten Ruhm folgte der schnelle ruhmlose Abstieg. Die junge Frau wurde verdächtigt, einen Anschlag auf ihre ärgste Konkurrentin organisiert zu haben, um sich so die Teilnahme an den olympischen Spielen zu sichern. Für diese womögliche Tat wurde Harding auch verurteilt und für immer von Eislaufwettbewerben ausgeschlossen. Doch war sie wirklich Täter oder vielleicht auch ein Opfer?

Craig Gillespie geht diese Frage filmisch und vor allem mutig an. In imaginären Interviews und zum Teil durch Ansprachen der Protagonisten direkt ans Publikum baut er eine pseudorealistische Grundstimmung auf. Er erzählt ausführlich die Geschichte jener Frau, für die der Eiskunstlauf zum einzigen Lebensinhalt wurde. Nicht ganz freiwillig, wie wir erleben, wurde Tonya doch von ihrer ehrgeizigen und rücksichtslosen Mutter eher dazu gezwungen und nur auf Erfolg getrimmt. Das hatte dann offensichtlich zur Folge, dass die Heranwachsende zwar körperlich-sportlich allen überlegen war, doch vom künstlerisch-ästhetischen her nicht wirklich an die Weltspitze herankam. Dazu waren ihre Umgangsformen nicht angepasst genug, was ihr in der Welt der Juroren nur wenig Ansehen einbrachte. Zu guter Letzt erwies sich ihr Mann als großes Handicap. Nicht von ungefähr leitet Gillespies Inszenierung daher den Zuschauer darauf, dass wohl der Gatte und dessen Freund ursächlich für all die schlimmen Dinge verantwortlich waren. Margot Robbie erträgt die wenig glamouröse Hauptrolle standhaft und beweist, dass sie nun auch für größere Projekte in Frage kommt. Sie gibt sich etwas linkisch, trotzig und hat durchausauch Mut zur Hässlichkeit.

Genre: Drama; FSK: 12 Jahre; Laufzeit: 120 Minuten; Verleih: DCM; Regie: Craig Gillespie; Margot Robbie, Sebastian Stan, Allison Janney; USA 2018

