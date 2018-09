MOZ

Schwedt (MOZ) Am Freitagmorgen konnte ein in der Nacht in Mecklenburg-Vorpommern entwendetes Betonmischfahrzeug in Schwedt,im Bereich der Passower Chaussee, im Rahmen durchgeführter Fahndungsmaßnahmen, aufgefunden werden.

Am Fahrzeug waren andere amtliche Kennzeichentafeln angebracht worden, wie die Polizei mitteilt. In der Fahrerkabine befand sich ein 21-jähriger Mann , der das Fahrzeug offensichtlich dorthin gefahren und abgestellt hatte.

Der junge Mann wurde vorläufig festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl gegen den Mann.

Das Fahrzeug konnte an den Eigentümer übergeben werden. Es wurde ein Sachschaden von 150.000 Euro abgewendet.