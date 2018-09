MOZ

Höhnow Den negativen Wochenendrekord von nicht verkehrstüchtigen Autofahrern erzielte am Sonnabendvormittag ein 61-jähriger Pkw-Fahrer mit 3,83 Promille in Höhnow (Märkisch-Oderland). Er gab gegenüber den Beamten an, sich noch so gut zu fühlen, dass er seinen Kia fahren kann.

Die leere „Schnapsflasche“ auf seinem Beifahrersitz hatte er versucht vor den Beamten zu verstecken. Eine Blutprobe wurde veranlasst und sein Führerschein sichergestellt.