Torjäger Schmidt zieht zum SVA weiter

Steffen Kretschmer, Britta Gallrein

Altlüdersdorf Bei einigen Vereinen hat sich in puncto Spielerwechsel noch einmal etwas getan. Den vielleicht größten Coup landete dabei wohl der Fußball-Oberligist SV Altlüdersdorf, der auf seiner Suche nach einem Stürmer trotz laufender Saison noch fündig geworden ist.

Alle nötigen Unterlagen sind bereits auf dem Weg zur Passstelle des Fußball-Landesverbandes. Deshalb geht Dirk Wieland, Manager des SV Altlüdersdorf, davon aus, dass Maximilian Schmidt (Foto oben) schon zeitnah spielberechtigt sein kann. Wann der Offensivspieler jedoch sein erstes Spiel machen könne, sei offen. Probleme mit dem Knie würden Schmidt derzeit zum Zuschauen zwingen, spekuliert Wieland deshalb auf erste Einsätze des Neuzuganges „vielleicht im Oktober“. Wie der Wechsel zustande kam, ist allerdings eher ungewöhnlich. Denn: Erst in der Sommerpause war Schmidt vom Brandenburgligisten MSV Neuruppin zum Staffelrivalen FSV Bernau gewechselt. Diesen hat er aber bereits nach wenigen Wochen, und ohne ein Spiel für diesen Klub zu machen, wieder verlassen. „Wir haben einvernehmlich beschlossen, dass wir den gemeinsamen Weg nicht fortsetzen wollen“, erklärt der sportliche Leiter des FSV Bernau, Moussa Doumbia. Auch Maximilian Schmidt betont, man sei nicht im Streit auseinander gegangen. „Es gab einige Umstände, die zu diesem Schritt geführt haben und ich bin dem FSV sehr dankbar, dass das so reibungslos geklappt hat“, erklärt der 28-Jährige.

Dass es nun mit dem Transfer zum SV Altlüdersdorf klappte, ist allerdings kein Zufall. „Wir haben in dieser Richtung noch jemanden gesucht und hatten ja schon im Juli Kontakt zu Maximilian Schmidt. Damals hat er sich aber eben für Bernau entschieden“, berichtet SVA-Manager Dirk Wieland. Damit finalisierten die Oberhaveler den Wechsel in einer Transferperiode im zweiten Anlauf.

Ob der FSV noch einen Spieler nachverpflichten wird, sei noch nicht sicher, sagt Moussa Doumbia. „Eigentlich sind wir gut besetzt. Aber es kann sein, dass wir noch jemanden holen.“

Landesklasse-Vertreter FSV Forst Borgsdorf hat sich noch einmal mit reichlich Routine verstärkt. So wird künftig Sofiane Benbrahim (Foto unten) das Trikot des Aufsteigers tragen. Zuletzt war der 38-Jährige in der Landesliga Berlin für den SV Blau-Weiss Hohen Neuendorf aktiv. „Sofiane ist ein unwahrscheinlich sympathischer Typ. Er hat Oberliga gespielt, und das sieht man. Außerdem ist er auch in seinem Alter einfach noch top fit“, freut sich Borgsdorfs Trainer Jonny Ratajczak, der in früheren Jahren, genau wie Ivan Bacak, mit Benbrahim zusammen in einer Mannschaft spielte. Der FSV-Coach geht davon aus, dass der Neuzugang schon sehr bald sein Debüt für die „Förster“ geben wird. Ob das aber auf der eigentlich angestammten Innenverteidiger-Position sein wird, lässt er offen. Auch das Einsatzgebiet im Mittelfeld würde ein Thema sein.

Benbrahim hat in Oberhavel schon bei mehreren Vereinen seine Fußspuren hinterlassen. Denn vor seiner Station in Hohen Neuendorf spielte er unter anderem für Altlüdersdorf und Oranienburg.

Dogan-Marcel Böttcher hat sich innerhalb der Fußball-Landesklasse einen neuen Verein gesucht. Ihn zog es vom Vizemeister des vergangenen Jahres, BSC Fortuna Glienicke, zum Konkurrenten Schönower SV. Am zurückliegenden Wochenende gab Böttcher dort seinen Einstand. Beim 1:1 im Auswärtsspiel bei Victoria Templin stand er 90 Minuten lang auf dem Platz.(skr/bag)