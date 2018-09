Unter Einfluss von Medikamenten auf der Autobahn

Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Ein Auto, das in Schlangenlinien über die Autobahn 24 in Richtung Berlin fuhr, sorgte am frühen Freitagmorgen für einen aufgeregten Anruf bei der Polizei. Ein anderer Verkehrsteilnehmer informierte die Beamten über den Fall. Vor Ort stellte sich heraus, dass die auffällige Fahrerin unter dem Einfluss von Medikamenten stand.

Polizisten des Autobahnreviers Walsleben stoppten den Hyundai der Frau aus Güstrow gegen 6.14 Uhr zwischen den Anschlussstellen Neuruppin-Süd und Fehrbellin. Die 49-Jährige hinterm Steuer wollte sich der Kontrolle widersetzen. Erst mit „einfacher körperlicher Gewalt“ konnte sie laut Polizei aus dem Wagen geholt und einem Notarzt übergeben werden, der mittlerweile ebenfalls vor Ort war. Der erste Befund des Mediziners ergab, dass die Frau nicht nur unter Medikamenteneinfluss stand, sondern „auch noch andere und gravierende körperliche Mängel aufwies“, gab die Polizei bekannt.

Die 49-Jährige wurde ins naheliegende Krankenhaus eingewiesen. Die Beamten übergaben den Wagen anschließend an ihren Ehemann. Der Führerschein der Frau wurde beschlagnahmt. Außerdem erstatteten die Polizisten eine Anzeige gegen die Autofahrerin.