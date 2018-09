Eine Oase in der Glaubenswüste

Historischer Moment: In der Stiftskirche wurde am 2. September ein Priorat gegründet. © Foto: Patrick Pleul/dpa

Offizieller Akt: Maximilian Heim, Abt des Zisterzienserstiftes Heiligenkreuz, fragt in der Neuzeller Stiftskirche alle sechs Mönche, ob sie ein Priorat in Neuzelle gründen wollen. Sie bejahen. Dann hält er die Gründerurkunde vom 2. September 2018 in die Höhe. © Foto: Janet Neiser/MOZ

Janet Neiser

Neuzelle (MOZ) „Die Kirche ist voll!“ Bereits 20 Minuten vor dem Beginn der Wallfahrtsmesse und der anschließenden Prioratsgründung müssen ein paar Ordner die immer noch hinzu strömenden Besucher um Verständnis bitten. Ein Trost für sie: Die historischen Minuten werden auf einer großen Leinwand auf dem Stiftsplatz live übertragen – wie bei einem Popkonzert.

Rita Schönfeld hat sich derweil ihren Platz in der Stiftskirche gesichert – ganz vorn. Sie hat den besten Blick. „Ich bin jedes Jahr bei der Bistumswallfahrt dabei“, erzählt sie. „Seit ich 14 Jahre alt bin.“ Mittlerweile zählt sie 76 Lenze. Aus Senftenberg komme sie. So wie auch einer der sechs Mönche, die in Neuzelle einen Kloster-Neuanfang wagen wollen. „Natürlich, das ist etwas ganz Besonderes. Endlich haben wir einen solchen Platz in Brandenburg.“

Immerhin gilt Brandenburg als Glaubenswüste. Etwa 80 Prozent der hiesigen Menschen fühlen sich nach offiziellen Angaben keinem Glauben mehr zugehörig. Die Mönche der Zisterzienserabtei Heiligenkreuz im Wienerwald in Österreich lassen sich dadurch nicht beirren. Seit einem Jahr schon leben und beten einige von ihnen in Neuzelle. Und nach eigenen Aussagen fühlen sich wohl in dem Ort, der schon immer eine Art katholische Insel war, seitdem vor 750 Jahren erstmals ein Kloster unweit der Oder gegründet wurde, das 1817 schließlich von Preußen verstaatlicht wurde.

Nun gibt es also eine Neuauflage, wesentlich kleiner zwar, aber das Interesse ist umso größer. „Es ist eine schöne und bewegende Zeit“, sagt Wolfgang Ipolt, der Görlitzer Bischof, dessen Bistum mit etwa 29 000 Katholiken auf 10.000 Quadratkilometern Fläche die zahlenmäßig kleinste der 27 deutschen Diözesen ist, zu Beginn des Wallfahrts-Hochamtes in der Stiftskirche. Dass Politik und Kirche zusammenarbeiten wollen und können, das freue ihn. Der Klosterneugründung waren schließlich monatelange Gespräche mit der Landesregierung vorausgegangen, die mit der Stiftung Stift Neuzelle sozusagen Hausherrin der Klosteranlage ist. Und noch immer gibt es ungeklärte Fragen, beispielsweise wo ein Neubau für die Mönche errichtet werden soll. Denn für einen solchen haben sie sich entschieden.

Doch darüber wird am Sonntag zumindest in der Kirche nicht gesprochen. Die Wallfahrtsteilnehmer und Besucher, die sich teilweise Campingstühle mitgebracht haben oder auf dem Boden knien, singen und beten immer wieder gemeinsam mit all den Würdenträgern und den Mönchen. Es riecht nach Weihrauch und ja, zumindest für einen Augenblick wirkt die brandenburgische Glaubenswüste wie eine Oase. Etwa 1800 Gäste verfolgen die Zeremonie, die für das Bistum Görlitz eine besondere Bedeutung habe, wie der Bischof betonte.

Es ist schließlich Maximilian Heim, der Abt des Zisterzienserstiftes Heiligenkreuz, also des Mutterklosters in Österreich, der alle sechs Zisterzienser in der Stiftskirche fragt, ob sie bereit seien, das Klosterleben in Neuzelle wieder aufzunehmen. Alle bestätigen das – vor Gott und ihren Familien, die ebenfalls nach Neuzelle gekommen sind. Zuvor schon hatte auch Bischof Ipolt die Prioratsgründung noch einmal offiziell genehmigt. Damit ist es vollbracht.