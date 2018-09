MOZ

Oberhavel Auf dem nördlichen Berliner Ring hat es am Freitag acht Unfälle mit 16 beteiligten Fahrzeugen gegeben. Wie die Polizei mitteilte, ereigneten sich alle Karambolagen innerhalb von Baustellenbereichen zwischen den Abfahrten Mühlenbeck und Oberkrämer. In fünf Fällen kam es zum Zusammenstoß, weil die Verursacher die Vorfahrt missachteten. Schwerpunkt war dabei die Anschlussstelle Oberkrämer, wo die Fahrer entweder das Stoppschild an der Auffahrt in Richtung Frankfurt/Oder beziehungsweise das Vorfahrtschild in Richtung Hamburg missachteten. In den drei weiteren Fällen waren die Fahrer schneller als mit den erlaubten 60 Stundenkilometern unterwegs, wodurch es zu Auffahrunfällen kam. Bei all den Karambolagen gab es keine Verletzten. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 25 000 Euro.

Eine weitere, kleinere Unfallserie ereignete sich im Verlauf des Sonnabends. Zwei Autos verunglückten auf der A 10 und der A 24 in Baustellenbereichen, weil die Fahrer im Sekundenschlaf von der Strecke abkamen. In beiden Fällen gab es keine Verletzten. Es wurden mehrere Warnbaken beschädigt. Drei nachfolgende Autos wurden durch herumliegende Trümmerteile in Mitleidenschaft gezogen.