Saisonabschluss in Netzeband

Irene Anders

Netzeband Sternenreich breitete sich der Himmel in der ersten Septembernacht über dem Netzebander „Geizigen“ aus. Mit Molières Komödie verabschiedete sich der Theatersommer 2018 von seinem Publikum, das noch einmal sehr zahlreich erschienen war. Unter den Gästen war auch der Chef der Potsdamer Staatskanzlei, Martin Gorholt.

Wer alljährlich den „Ring“ – der seit der Nibelungen-Trilogie 2010 für besondere Leistungen vergeben wird – erhält, ist immer wieder die spannende Frage des Saisonfinales. Regisseurin Christine Hofer überreichte dem Theater- und Filmschauspieler Recardo Koppe dieses symbolische Dankeschön für „seine besondere Spielweise, die er einbracht hatte“. Recardo Koppe studierte Schauspiel an der Universität der Künste Berlin. Engagements führten ihn unter anderem an das Deutsche Theater Berlin und an das Theater Detmold. In Netzeband spielte er den Urfin im Familienstück und Harpagnon, den „Geizigen“. Den Dankesworten folgte Jazz – dargeboten von „The Woodshedding Company“ Berlin mit Frontfrau Emmeli Wittnebel. Mit Tanz und einem gemeinsamen Frühstück endete der Theatersommer in den frühen Morgenstunden.