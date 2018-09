Angler fischt Granate aus Veltener Kanal

Roland Becker

Velten (MOZ) Einen Fang, wie er ihn sich nicht vorgestellt hatte und der alles andere als ein Gaumenschmaus zu werden versprach, machte ein Angler am Sonnabend am Veltener Stichkanal in Höhe der Fußgängerbrücke Parkallee. Beim Angeln zog der 32-Jährige eine Panzergranate aus dem Wasser. Er informierte sofort die Polizei. Beamte übernahmen die Sicherung des Fundstücks und der Umgebung des Ufers, bis der nach Velten gerufene Kampfmittelbeseitigungsdienst die Munition geborgen hatte. Bei dem Fundstück handelte es sich um eine knapp einen halben Meter lange, stark verrostete Panzergranate mit einem Durchmesser von 11,5 Zentimetern. Aus welcher Zeit die Granate stammt, teilte die Polizei nicht mit. In nächster Nähe gab es sowohl während der Nazi-Zeit als auch nach Kriegsende von sowjetischer Seite eine Kaserne.