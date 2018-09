Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Das Film-Team von „Polizeiruf 110“ kommt wieder in die Region. Am 11. September sollen einige Bilder vor dem deutsch-polnischen Polizeizentrum in Swiecko gedreht werden. „Dabei soll in einem Auto bei der Ankunft auch das kleine Mädchen der Hauptkommissarin Lenski gedoubelt werden“, erklärt Annegret Braun, die zweite Regieassistenz. Für dieses Bild würde sie gern ein Kind aus der Region finden. Das Mädchen müsste fünf bis sieben Jahre alt sein. Ganz wichtig sind blonde Haare.

„Es handelt sich vermutlich um einen etwa zweistündigen Einsatz“, sagt Annegret Braun. Natürlich gibt es dafür auch eine Gage. Interessenten sollten sich schnellstmöglich bei der Regieassistentin melden. Neben ein paar Angaben zum Kind ist ein Foto natürlich unerlässlich.

E-Mails bitte direkt schicken an folgende Adresse: annemarieanne@hotmail.de