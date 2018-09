Rheinsbergs Kiez-Zentrum liegt aus Geldmangel auf Eis

Holger Rudolph

Rheinsberg Den seitens der Sozialausschussmitglieder erhofften Bericht zur Arbeit am Kiez-Zentrum blieb Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow (BVB/Freie Wähler) bei der jüngsten Sitzung des Gremiums schuldig. Klar wurde aber, dass der Beratungs- und Treffpunkt dringend gebraucht wird.

„Stand Kiez-Zentrum“ lautete der Tagesordnungspunkt. Nachdem Versammlungsleiter Walter Luy (CDU) diesen aufgerufen hatte, sagte Schwochow: „Ich weiß nicht genau, was Sie von mir wollen.“ Erst vor einem Monat hatte Schwochow selbst Zweifel an der Notwendigkeit des Zentrums geäußert, worauf die Wogen der Kritik hochschlugen. Nun spielte er den Schwarzen Peter den Stadtverordneten zu: „Die Abgeordneten haben beschlossen, dass 2018 ein Teil der eigentlich für das Kiez-Zentrum gedachten Mittel in die teurer gewordene Kita ,Spatzennest‘ und die Sanierung des Birkenwegs fließen. Das Kiez-Zentrum sollte zurückgestellt werden.“ Bei allen Projekten habe es sich um solche aus dem Programm Soziale Stadt gehandelt. Umschichtungen seien dabei erlaubt.

Marion Grefrath (SPD) fragte ohne Umschweife: „Herr Schwochow, wollen Sie das Kiez-Zentrum?“ Schwochows ausweichende Antwort lautete: „Darum geht es doch gar nicht. Wenn wir keine finanziellen Mittel haben, dann können wir nicht bauen.“

Mario Stärck, berufener Bürger sowie Kinder- und Jugend-Sozialarbeiter, erinnerte daran, dass Arbeiterwohlfahrt, Deutsches Rotes Kreuz, Deutscher Gewerkschaftsbund und viele andere mehr mit ihren Beratungsstellen in das Gebäude einziehen wollen. Die zu erwartenden Mieteinnahmen kämen der Stadtkasse zu Gute. Auch die Kinder- und Jugendsozialarbeit solle dort einen festen Platz finden. Der Zuschnitt der Räume eigne sich zudem für Saminare und Workshops. Stärcks Fazit: „Das Kiez-Zentrum ist eines der wichtigsten Rheinsberger Projekte.“

Mehrere Ausschussmitglieder wünschten sich, dass Stephan Greiner Petter als Geschäftsführer der kommunalen Rheinsberger Wohnungsgesellschaft (Rewoge) über den Stand des Projektes berichten möge. Liege doch die Umsetzung des Förderprogrammes seit Jahren auf seinem Tisch. Die berufene Bürgerin Sabine Heiden schüttelte angesichts der langen und kontroversen Diskussion den Kopf: „Wir reden uns hier wieder mal die Köpfe heiß. Was wir bräuchten, ist eine Klausurtagung zu diesem Thema. Als Manfred Richter (SPD – Red.) noch Bürgermeister war, haben sich oft alle sonnabends getroffen, um an Problemlösungen zu arbeiten.“ Walter Luy sah die Sache anders: „Ausschüsse sind doch zum Diskutieren da, um die späteren Beschlüsse der Stadtverordneten gut vorzubereiten.“

Zur kommenden Sitzung soll Stephan Greiner-Petter nun eingeladen werden. Dies wird laut Frank-Rudi Schwochow aber nichts daran ändern, dass zurzeit kein Geld für die Fortsetzung der Arbeiten am Kiez-Zentrum vorhanden ist.