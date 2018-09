Hoch zu Ross durch den Garten

Konzert am Mittag: Die Kinder- und Jugendkantorei trat unter Leitung von Dom-Kantor Georg Popp im Katharina-von-Bora-Haus auf. © Foto: Lisa Ludwig

Hoch zu Ross: Kathrin Stachat-Lehmann von den Christophorus-Werkstätten führte Justin Bahlo beim Samariterfest auf dem Pferd Zorah durch den Garten. Dieses Angebot darf in keinem Jahr fehlen. Diesmal waren vier Pferde vor Ort. © Foto: Lisa Ludwig

Lisa Ludwig

Fürstenwalde (MOZ) Unter dem Motto „besser miteinander“ herrschte am Sonntag buntes Treiben beim 126. Samariterfest. Rund 40 Info- und Verkaufsstände sowie ein reichhaltiges Programm sorgten für ein schönes Miteinander der rund 1000 Besucher.

Während Besichtigungen der neuen Sozialräume der Christophorus-Werkstätten und Führungen über das Gelände, hatten die Gäste zahlreiche Gelegenheiten die Vielfalt der Einrichtung kennenzulernen. Im Raum der Besinnung in der Samariterkirche konnte man ein farbenfrohes Altarbild bestaunen, was die Bewohner selbst gemalt hatten. Für das leibliche Wohl war natürlich gesorgt, zu den kulinarischen Angeboten an den vielen Ständen zählten Gegrilltes von Pute und Schwein sowie Langos.

Das bunte Programm reichte vom Open-Air-Gottesdienst über musikalische Untermalungen bis hin zu tollen Mitmach-Aktionen für Jung und Alt. Zum ersten Mal fand auch der Kinderflohmarkt der evangelischen Kindertagesstätte „Arche“ zeitgleich statt. Daniel Trentz nutze das Angebot und schlenderte mit seiner kleinen Familie über den Flohmarkt. „Wir besuchen die Veranstaltung jedes Jahr“, erzählte er, „Hier ist wirklich für jeden etwas dabei.“

„Viele Leute nutzen den Tag, um einen Blick in die verschiedenen Einrichtungen zu werfen“, erklärte Paul-Gerhardt Voget vom theologischen Vorstand. Ihm gefiel vor allem die gelöste Stimmung zwischen den Menschen während des Festes. Seit nunmehr 16 Jahren begleitet er das Fest, das jedes Mal unter einem anderen Motto stattfindet. „Das diesjährige Motto steht für gute Zusammenarbeit, schließlich erreicht man zusammen mehr als allein“, betonte Assistentin Christine Dormann. Für die Bewohner und Beschäftigten stellt die Veranstaltung jedes Mal das Highlight des Jahres dar.

Richard (5), Johanna (10) und Rebecca (12) versuchten sich an den Riesenseifenblasen. Der ehemalige Fürstenwalder Christian Gohlke und Joanna Pakura aus Angermünde betreuten das Spektakel und war zum dritten Mal mit dabei. Rebecca tunkte das an zwei Stöckern befestigte Seil in Seifenwasser und zog es mit viel Schwung durch die Luft. Dabei formte sie bunt-schimmernde Riesenblasen, die ihr kleiner Bruder Richard bestaunte und sich selbst daran versuchte. Die Geschwister sind zusammen mit Vater Jochen Kreisig aus dem Vogtland angereist, um Verwandte zu besuchen. Dabei nutzten sie die Gelegenheit gemeinsam über das Fest zu schlendern. Sie waren bereits beim Open-Air-Gottesdienst und beim Kinderreiten. „Das Angebot ist wirklich sehr vielfältig“, staunte Jochen Kreisig.

Nach dem Volksliederblasen mit dem Posaunenchor, fand das Fest seinen gelungenen Abschluss bei einem Konzert mit Joe’s Bigband.