Personalkarussell im Landratsamt

Oliver Schwers

Prenzlau (MOZ) Landrätin Karina Dörk (CDU) verändert die Struktur in der Kreisverwaltung. Es soll Umbesetzungen und Personalverschiebungen geben. Sie will ein neues Amt für technische Dienste und Digitalisierung schaffen. Außerdem sucht sie dringend einen zweiten Beigeordneten.

Das Murren im eigenen Hause soll aufhören. Daher hat die CDU-Politikerin schon vor der Wahl eine neue Führungskultur versprochen. Wer nicht mit Freude zur Arbeit gehe, wem der Chef nicht den Rücken stärke, der sei auch nicht bereit, Verantwortung zu übernehmen – schrieb sie im April im Wahlfleyer.

Jetzt ist der Zeitpunkt der Entscheidungen offenbar gekommen. Nachdem Karina Dörk sofort nach ihrem Amtsantritt Vize-Landrat Bernd Brandenburg (SPD) einen wichtigen Teil seiner Aufgaben entzogen und sich selbst zugeordnet hatte, dreht sich nun das Personalkarussell weiter. Zunächst benötigt sie eine Neubesetzung des Sozialdezernates, an dem solche großen Behörden wie Sozialamt, Jugendamt und Jobcenter hängen. Der bisherige Amtsinhaber Frank Fillbrunn (FDP) hatte sich nicht wieder zur Wahl gestellt und war stattdessen in ähnlicher Funktion in die Stadt Pforzheim gewechselt. Jetzt wird der Posten des zweiten Beigeordneten neu ausgeschrieben. Nach Veröffentlichung können sich geeignete Bewerber bis zum 21. Oktober melden. Erforderlich sind fachliche Voraussetzungen, eine Befähigung zum höheren allgemeinen Verwaltungsdienst sowie die Voraussetzungen zur Berufung ins Beamtenverhältnis auf Zeit.

Für die Übergangszeit führt Michael Steffen (SPD), Leiter des Jobcenters, die Geschäfte des Dezernats. Er wird hinter vorgehaltener Hand auch als möglicher Kandidat für den Beigeordnetenposten gehandelt. Karina Dörk kennt ihn aus ihrer Zeit als Vize-Landrätin. Damit wäre vermutlich auch die SPD-Fraktion im Kreistag zufrieden, hätte sie dann gleich alle Dezernenten mit ihrem Parteibuch in der Verwaltungsspitze zu sitzen. Wer am Ende den Posten bekommt, legt die Landrätin durch ihr Vorschlagsrecht fest. Allerdings muss dann noch der Kreistag zustimmen.

Neu eingeführt werden soll das Amt für Technische Dienste und Digitalisierung. Begründet wird die zu schaffende Behörde durch „zunehmende Anforderungen in Bezug auf die technische Ausstattung (auch in Schulen)“, heißt es in einer Beschlussvorlage für den Kreistag. Dadurch verliert das bisher damit betraute Personal- und Serviceamt einen Teil seiner Aufgaben und wird nur noch reine Personalbehörde. Archiv, Druckerei, Poststelle, Empfang, Fuhrpark wechseln ins neue Amt über. Dafür benötigt Karina Dörk einen Amtsleiter. Hinter den Kulissen ist dafür der bisherige Jugendamtsleiter Matthias Genschow im Gespräch. Unter seiner Führung hatte es in der Vergangenheit erhebliche Beschwerden wegen akuter Überlastung von Mitarbeitern gegeben. Es gab anonyme E-Mails an Kreistagsabgeordnete. Würde Genschow wechseln, hätte Karina Dörk auch dieses Thema erledigt. Als neuer Jugendamtsleiter wird der bisherige Stellvertreter Heiko Stäck gehandelt. Er gilt innerhalb der Fraktionen wie auch in der Verwaltung als kompetent.

Die veränderten Strukturen führen auch zu Umbesetzungen von Stellen, weil der Aufwand zum Beispiel im Sozialamt rapide gestiegen ist. Nach Angaben der Verwaltung kann der gesamte Bedarf durch Umlagerung vorhandener freier Stellen gedeckt werden. Es handelt sich um zwölf Stellen aus fünf Ämtern. Dadurch bleibt der Gesamtpersonalbestand gleich.

Mit ihren Veränderungen muss die Landrätin jetzt die Mehrheit des Kreistages bekommen. Dies gilt jedoch als sicher, da den meisten Fraktionen Personalquerelen in den Ämtern ein Dorn im Auge sind.