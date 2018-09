Anke Beißer

Fürstenwalde/Heinersdorf (MOZ) Die Feuerwehren Fürstenwalde, Briesen und Jacobsdorf wurden am Sonnabend, kurz von 6 Uhr, zu einem Unfall auf die Autobahn gerufen. Zwischen den Anschlussstellen Fürstenwalde Ost und Briesen war ein Kleintransporter in die Leitplanke gefahren. Der eingeklemmte Fahrer musste durch die Feuerwehr befreit werden. Er kam in ein Krankenhaus.

Auf der Rückfahrt wurde der Fürstenwalder Rüstwagen um 7.34 Uhr zum nächsten Einsatz gerufen. Zwischen Heinersdorf und Müncheberg war ein 18-Jäghriger mit einem Audi gegen einen Baum geprallt und musste aus dem Auto geschnitten werden. Als die Fürstenwalder eintrafen, hatte die Heinersdorfer Wehr ihn schon befreit. Auch er kam in ein Krankenhaus.(bei)