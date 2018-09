Snowy wird mächtig schwitzen

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) . Ein paar Monate sind es zwar noch bis zur Premiere von „Snowy und die Reise zum Eispalast“ im Friedrich-Wolf-Theater. Aber die Proben haben am Wochenende begonnen. Bei einem Zusammentreffen in der Kleinen Bühne sahen sich die Darsteller erstmals. Viele kannten sich bereits aus den Vorjahren, aber ein paar neue Gesichter sind eben doch hinzu gekommen. Und die wurden sofort warm empfangen und in die „Snowy“-Familie integriert.

„Wir werden in den nächsten Wochen ganz schön schwitzen“, meinte Anna Lena Feldmann, die zum zweiten Mal für die Choreografie verantwortlich ist. „Bitte, kommt immer in Sportsachen.“ Die Tänze werden im Vereinsdomizil von Fire & Flame an der Waldstraße einstudiert. Manche der jungen Ensemblemitglieder werden dann erstmals in ihrem Leben einen echten Ballettsaal betreten.

Auch Regisseur Fabian Bothe ist wieder mit an Bord. Das Familienmusical Made in Eisenhüttenstadt hat es ihm offensichtlich angetan. Und seinen strahlenden Augen nach zu urteilen, freut er sich mächtig auf die neuerliche Zusammenarbeit. „Die Rollen sind alle doppelt besetzt“, erklärte er der Runde. Auch in das Snowy-Kostüm werden zwei Personen im Wechsel schlüpfen. Und hier gibt es eine Überraschung: Der Schneemann wird erstmals auch von einer jungen Frau gespielt.

Fabian Bothe verriet zudem schon etwas zum Bühnenbild: „Drei Bilder wird es geben.“ Und es soll sich um das aufwendigste Bühnenbild handeln, dass es bei „Snowy“ je gegeben hat. Die Mitarbeiter des Friedrich-Wolf-Theaters sind schon fleißig am Bauen. „Es wird toll!“, freute sich der Regisseur.

Doch damit bei der ersten Probe nicht nur über das Musical geredet wird, wurde das gesamte Buch einmal vorgelesen – von den Darstellern. So bekamen alle einen Einblick, um was es geht. Lacher, so viel steht fest, gibt es etliche. Eingefleischte Snowy-Fans werden das Stück bereits kennen. „Snowy und die Reise zum Eispalast“ stammt aus dem Jahr 2001. Nun wurde die Reise in eine Welt aus Zauber, Eis und Feuer ins Heute geholt und die Lieder wurden neu eingesungen. Die Premiere wird am 9. Dezember stattfinden. Der Kartenverkauf ist super angelaufen – vor allem für die Vormittagsveranstaltungen.