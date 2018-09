Gartengeflüster bei Kretschmanns

Nadja Voigt

Bad Freienwalde (MOZ) Unter dem Motto Kunst und Garten lud das Haus der Naturpflege am Sonnabend in den Dr. Max-Kienitz-Weg ein. Neben Künstlern und Gartenfreunden folgte dieser Einladung auch der bekannte und beliebte Fernsehgärtner Hellmuth Henneberg.

In Kooperation mit der Kreis- und Stadtbibliothek der Kurstadt konnte das Haus der Naturpflege den „Gartenflüsterer“ zu einer Lesung gewinnen. Einer Freiluftlesung sogar, denn das Wetter gestaltete sich spätsommerlich warm und regenfrei.

Die beiden Nestoren des ostdeutschen Naturschutzes, Erna und Kurt Kretschmann, die Begründer des Hauses der Naturpflege sind, hatte Henneberg noch persönlich kennengelernt. „Deshalb ist dieser Ort ein ganz besonderer für mich“, gestand er. Bei seiner Lesung unter freiem Himmel berichtete er den Gartenliebhabern und -besitzern im Publikum jedoch nicht über die 18 verschiedenen brandenburgischen Gärten, die er in seinem aktuellen Buch „Gartengeflüster“ vorstellt, sondern las Anekdoten zum Thema Gartenarbeit daraus vor.

Über die Lektüre hinaus gab es im aufwendig und liebevoll gestalteten, in verschiedene Bereiche gegliederten, Garten viel zu Entdecken: Stände mit Bastel- und Handarbeiten, Honigprodukten aber auch Malerei und Textilien. Mit ihrer Filzausstellung war auch Gabriele Stolzenburg beim Herbstfest vertreten. „Wir sind eine richtige kleine Familie hier oben“, lachte sie mit Blick auf die anderen Aussteller und Händler. Dazu gehören auch die Mitglieder des Keramikzirkels aus dem Offi.

Aber auch das Programm zum Herbstfest war vielgestaltig: Nach der Eröffnung durch den Handwerkermännerchor wurde ein neues Apfelbäumchen – ein Gravensteiner – gepflanzt. Am späteren Nachmittag verlieh dann das Haus der Naturpflege die „Goldene Eule“ an die Kindertagesstätten in Altglietzen und Bad Freienwalde („Fuchsbau“). Sie hatten sich an dem vom Haus der Naturpflege ausgelobten Naturschutz-Projekt beteiligt. Dabei ging es um die Beobachtung einer Hecke – zu allen Jahreszeiten. Im kommenden Jahr, blickt Geschäftsführerin Kerstin Götter voraus, wird das Thema Wasserbiotop – egal ob Teich, Fluss oder Bach – sein. Das gilt es dann zu beobachten, zu dokumentieren und kindgerecht zu begleiten. Auch dabei seien alle Kindertagesstätten eingeladen, sich zu beteiligen.

Nach der gesanglichen Einlage der Chorgemeinschaft Wriezen präsentierte Kerstin Götter ihr Puppentheaterstück vom verhexten Apfelbaum und stellte ihr jüngst erschienenes Buch mit Puppentheaterstücken vor. Zum Abschluss des Tages sang der Oderbrücher Dennis B. Markheim Folk und Blues.

Die nächsten Veranstaltungen im Haus der Naturpflege sind am 21. September um 19 Uhr der Vortrag von Hans Georg von der Marwitz aus Friedersdorf zur europäischen Landwirtschaftspolitik und ihrer Auswirkung auf Deutschland sowie 28. September, ebenfalls um 19 Uhr, der Reisebericht „Schottland – zwischen Nordsee und Irischer See“ von Klaus Richter.