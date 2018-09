Filmschau im Museums-Hangar

Josefine Jahn

Neuhardenberg (MOZ) Er war der erste Deutsche im All – der Voigtländer Sigmund Jähn. Am 26. August 1978 startete er gemeinsam mit dem Russen Waleri Bykowski von Baikonur aus in den Weltraum. Daran erinnerte mit einer Dokumentation der Heimatverein Neuhardenberg im Flugplatzmuseum.

Die angekündigte Laser-Show, die für Samstag im Flugplatzmuseum angekündigt gewesen war, fiel aus. Die Gäste aus Neuhardenberg und der Umgebung, sowie aus Berlin, schien das nicht zu stören. Wie waren vor allem wegen der Begeisterung für die Raumfahrt gekommen. Für sie haben Mitglieder des Heimatvereins Neuhardenberg im hinteren Teil des Hangars Stühle und Bildschirm zu einem kleinen Kinobereich umgerüstet. „Lokomotivführer darf er nicht werden“, heißt es aus dem Off über Sigmund Jähn, der als erster Deutscher im All in die Geschichte einging. Aus einer Dokumentation hat Flugplatzmuseumsleiter Jürgen Becker für die Gäste Passagen zusammen geschnitten. Jähn, Ehrenbürger Neuhardenbergs, der heute in Strausberg zu Hause ist und erst vor Kurzem in Neuhardenberg zu Gast war, berichtet in den Videoaufnahmen in der Retrospektive von seinen Erlebnissen. Wie er zum Flugzeugführer ausgebildet wurde, 1960 mit seinem Geschwader nach Marxwalde kam, wie Neuhardenberg zu DDR-Zeiten hieß. Und wie er in zwei Jahren zum Kosmonauten ausgebildet wurde, um mit der sowjetischen Sojus 31 zur Raumstation Saljut 6 zu fliegen. Fast acht Tage lang dauerte die Reise, auf der Jähn mit einer Multispektralkamer aus dem Kombinat VEB Carl Zeiss Jena einzigartige Aufnahmen der Erde macht.

„Es ist schon gigantisch, wenn man so einen Start einmal mit erlebt“, sagt Besucherin Martina Krebs aus Berlin. Sie arbeite für ein kleines Untermehmen in der Raumfahrt und habe 2012 bei einem Start auf dem Weltraumbahnhof Baikonur dabei sein dürfen – eben dort, wo vor 40 Jahren Jähn und Bykowski gestartet sind. „Wir waren auch vor zwei Wochen in Morgenröthe-Rautenkranz“, sagt sie und meint die Deutsche Raumfahrtausstellung im Geburtsort Sigmund Jähns. Ihr Mann, Edgar Krebs hat als Unteroffizier zehn Jahre lang im damaligen Marxwalde gelebt, erinnert sich an das Ledigenheim, in dem er untergebracht war. „Heute ist Raumfahrt schon etwas Selbstverständliches geworden, viele kennen es aus Film und Fernsehen“, sagt er. Er freue sich auch deshalb, dass die Erinnerung an die historische und politische Dimension, die der Weltraumflug Jähns mit sich trug, aufrecht erhalten werde. „Toll, dass so etwas heute noch dokumentiert wird“, sagt auch seine Frau Martina. „Und der Verein pflegt das Gelände hier, alles ist gut erhalten“, lobt Edgar Krebs.

Unter den im Neuhardenberger Fligplatzmuseum gut erhaltenen Exponaten gehören seit 2004 eine MiG 21, mit der auch Jähn einst flog, sowie ein Hubschrauber Mil Mi-8, der von Besuchern betreten werden kann. Darin sitzen die Schwestern Carolin (10) und Luisa (6). Sie sind häufiger auf dem Gelänfe unterwegs. „Am besten gefällt mir aber der Hubschrauber“, sagt Carolin unter Zustimmung ihrer kleinen Schwester.

Derweil unterhalten sich andere Besucher mit Jürgen Becker, tauschen sich aus, fachsimpeln an dem Ort, wo Sigmund Jähn einst mit seinem Geschwader stationiert war. Bis heute hält er Kontakt zu den Neuhardenbergern.