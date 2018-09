Auf der Suche nach den Helden von morgen

René Matschkowiak

Frankfurt Das Technische Hilfswerk hat Nachwuchssorgen. Deshalb veranstaltet es nicht einfach nur einen Tag der offenen Tür sondern ein Heldencasting. Am vergangenen Sonnabend erstmals ganz zentral vor dem Rathaus.

Blaulicht und viele THW-Fahrzeuge am Sonnabend vor dem Rathaus. Das allerdings deutete nicht auf eine Katastrophe hin, bei der das Technische Hilfswerk ansonsten zum Einsatz kommt. Vielmehr wurde Nachwuchs gesucht. Zum sogenannten Helden-Casting sollten sich kleine aber durchaus auch große Frankfurter eingeladen fühlen. Rausfliegen oder kein Foto bekommen, wie bei den Castingshows im Fernsehen, konnte man jedoch beim THW nicht. „Wir haben heute eine Einsatzsituation nachgestellt, die es so auch beim Oderhochwasser gab“, sagt der Ortsbeauftragte Mark Langhammer vom THW.

Bisher hatte das THW die sogenannten Helden-Castings an seinem Standort an der Fürstenwalder Poststraße abgehalten. „Wir sind aber froh, das jetzt in der Innenstadt machen zu können“, so Detlef Hermann, Presseverantwortlicher des THW Ortsverbandes. „Der Oberbürgermeister hat uns da Unterstützung zugesagt und somit konnten wir hier aufbauen. Wir erhoffen uns hier ein bisschen mehr Öffentlichkeit.“ Der sonstige Standort sei ein bisschen abseits, erklärt er.

Neben einer Bastelstation und der Einsatzzentrale wurde unter anderem auch eine Füllstation für Sandsäcke aufgebaut. Die ist zwar nicht ganz so effizient wie die Füllmaschine der Feuerwehr aber mit genügend Helfern können so auch einige hundert Säcke pro Stunde gefüllt werden.

„In unserer Jugendgruppe können Kinder ab zehn Jahren mitmachen“, erklärt Mark Langhammer die Einstiegsmöglichkeiten. Allerdings werden auch erwachsene Helfer gesucht. Dem THW macht bei der Nachwuchssuche die Aussetzung der Wehrpflicht zu schaffen. Bis zu diesem Zeitpunkt konnte man dem Wehrdienst entgehen, wenn man sich zu einer siebenjährigen ehrenamtlichen Arbeit beim THW verpflichtete. Die meisten, die sich für diese Variante entschieden haben, sind auch nach den sieben Jahren geblieben.

Dabei ist das THW besonders für technisch interessierte Männer, Frauen und Jugendliche der perfekte Ort, sich zu engagieren. Jörg Häckel etwa war erst bei der Feuerwehr und ist dann zum THW gewechselt. Mittlerweile ist der Truppführer seit 17 Jahren dabei. Einmal im Monat ist Ausbildung und ansonsten wird man zu Einsätzen gerufen. Die sind nicht so häufig wie bei der freiwilligen Feuerwehr, da die Spezialisierung eine andere ist.

Mario Drachenberg ist trotz mittleren Lebensalters noch einmal neu beim THW eingestiegen. „Früher war ich schon mal dabei, dann arbeitsmäßig verhindert“, schildert er. Als sich die Arbeitszeiten wieder verändert hatten, brachte ihm das die Möglichkeit, sich auch wieder zu engagieren. Das macht er gern. Der neunjährige Mika hingegen weiß noch nicht genau, wo er mitmachen will. „Freiwillige Feuerwehr oder THW das ist noch nicht entschieden“, stellt er beim Heldencasting fest. Die Zusammenarbeit zwischen der Feuerwehr und dem THW, laufe bestens, befindet der Chef des Stadtfeuerwehrverbandes Wolfgang Welenga bei einem Besuch beim Helden-Casting.