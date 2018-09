Zeichen für Toleranz gesetzt

Gabriele Rataj

Neuenhagen (MOZ) Zu einem Tag der Vielfalt und Demokratie als Zeichen gegen eine Tageskonferenz der AfD ist am Sonnabend ans Bürgerhaus eingeladen worden. Insgesamt um die 400 junge und alte Menschen zeigten dort Flagge.

Gegen Sonnabendmittag hielten sich vermutlich mehr Demonstranten vor dem Bürgerhaus auf als im Saal, wo die Alternative für Deutschland (AfD) eine Tageskonferenz zum Thema „Der soziale Frieden Deutschlands in Gefahr“ abhielt. Von etwa 400 Personen sprachen die Veranstalter auf Nachfrage.

Die waren dem Aufruf der Fraktionen Bü. 90/Grüne, CDU, SPD und Linke der Gemeindevertretung gefolgt, um ein Fest von Vielfalt und Toleranz zu feiern und rechter Hetze in Neuenhagen keinen Nährboden zu geben. Vor dem großflächig für die AfD abgesperrten Raum blieb für ihre Aktionen – eine kleine Bühne für Reden und andere Beiträge – indes nur ein winziges Eckchen vor der Anna-Ditzen-Bibliothek. Das hielt jedoch weder Jung noch Alt ab, sich mit einfallsreich gestalteten Plakaten unter zahllosen bunten Luftballons mit Aufschriften wie „Kein Jagdplatz für die AfD“ aufzustellen.

Gesicht zeigten an diesem Vormittag alle Vertreter des parteiübergreifenden Bündnisses, das zu diesem Tag aufgerufen hatte. Von Kommunalpolitikern wie Landrat Gernot Schmidt (SPD) oder dem Grünen Georg Stockburger über CDU-Landtagsabgeordnete Kristy Augustin und Ursula Nonnemacher (Grüne) bis zu SPD-Minister Jörg Vogelsänger und demokratisch gesinnten Neuenhagenern wie Faina Dombrowski stimmten unterschiedlichste Partner an diesem Antikriegstag mit Redebeiträgen in den Ruf für Vielfalt und Toleranz, den Erhalt demokratische Grundwerte und gegen rechte Hetze und Rassismus ein.

Unter der Überschrift „Kein Raum für rechte Hetze“ war vom S-Bahnhof Neuenhagen über das Rathaus in Richtung Bürgerhaus ein bunter Zug von Demonstranten unterwegs, in den sich Strausberger, Berliner, Neuenhagener, junge Familien, DGB-Vertreter, Zimmerleute, selbst Bäuerinnen eingereiht hatten. Ins Stocken kam der Zug am Bürgerhaus und zu Verwicklungen, weil der geringe Platz kein Verweilen am Kundgebungsort Bibliothek zuließ. Am Ende hieß es dennoch „keine besonderen Vorkommnisse“ seitens der Polizei, die mit einigem Aufgebot die Veranstaltungen begleitete.