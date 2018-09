Tanz und Gesang in Hohenwutzen

Nadja Voigt

Hohenwutzen (MOZ) Zum Dorffest hatte der Kultur- und Heimatverein am Sonnabend nach Hohenwutzen eingeladen. Und schon bei der Eröffnung mit dem Tanz- und Blasorchester Schulzendorf am frühen Nachmittag waren alle Tische und Bänke voll besetzt.

So blieb es auch den ganzen Nachmittag, sehr zur Freude aller Akteure und vor allem der Vereinsmitglieder, den ganzen Tag. Aber das Programm konnte sich auch sehen lassen: Die Kita „Kunterbunt“ war dabei genauso vertreten wie die Neuenhagener Karnevalisten oder die tanzenden Ladies aus Oderberg. Auch die Kindergruppe „no Name“ unterhielt die Zuschauer. Am Abend folgten dann das Männerballett aus Falkenberg und Alleinunterhalterin Eileen sowie Musik und Tanz bis in die frühen Morgenstunden.

Davor hatten aber auch Karin Müller und Petra Rühl vom Vorstand des engagierten Heimatvereins ihren Auftritt. Dem sahen sie jedoch gelassen entgegen. „Ich habe vorhin auch schon die Begrüßung vergessen“, gab die Vereinsvorsitzende am Nachmittag lachend zu. Die Aufregung sei einfach zu groß gewesen, ob alles klappt.

Doch davon, dass alles bestens organisiert ist, konnten sich vor allem die Besucher des Festes überzeugen. „Alle freuen sich jedes Jahr auf das Heimatfest und wir freuen uns wie immer über die riesige Resonanz“, sagten Karin Müller und Petra Rühl am Sonnabend. Vor allem aus dem Dorf würden alle mit anpacken. Allen voran die Feuerwehr. Und natürlich die knapp 30 Mitglieder des Kultur- und Heimatvereins. „Wir stehen bis früh um drei hinter dem Bierwagen“, sagte Petra Rühl. Da sei es gut, wenn viele Hände nicht nur beim Auf-, sondern auch beim Abbau mit anpacken.

Seit 2001 veranstaltet der Kultur- und Heimatverein das Hohenwutzener Heimatfest. Und können sich seither der Unterstützung vieler Firmen und Sponsoren im Dorf sicher sein. „Auch die Händler kommen seit Jahren“, so Petra Rühl. Neben Spielzeug und Seife gab es deshalb auch Honig und alles von der Ziege zu kaufen. Eine Hüpfburg vom Kinderring Neuhardenberg lud die Kleinen und Kleinsten zum Toben und Spaß haben ein, die Sportfischer Groß und Klein zum Schlemmen.(nv)