Graffiti-Kunst an der Kegelhalle

Josefine Jahn

Seelow (MOZ) Mit dem Kegelsport sollte es zu tun haben – das war eine Voraussetzung für die Wandbemalung der Seelower Kegelhalle, für die es vorab eine Ausschreibung gegeben hatte. Die von einer Jury gekürten, besten Ideen sind nun zu zwei Dritteln umgesetzt worden. Am Freitagnachmittag haben die vier Graffiti-Nachwuchskünstler Alex (14), Leon (17), Adam (7) und Lena (14) unter der Anleitung von CVJM-Mitarbeiter Robbin Manthey (21) mit dem Auftragen ihrer Motive begonnen.

„Ich habe ungefähr mit 13 Jahren angefangen, vor allem auf Papier. Das hier ist meine erste große Sache an der Wand“, sagt Alex. Der Neuhardenberger Schüler hat die linke von drei Flächen bekommen, der Schriftzug „Kegeln“ samt Stadt- und Sportwappen, ist am Samstag bereits aufgetragen. Auf dem mittleren Teil sind Adam, Leon und Lena mit dem Auftragen von Kegeln beschäftigt, alle mit individuellen Gesichtsausdrücken. Adam, der jüngste Sprüher, erhält Anweisungen von Robbin, der ihm Linien vorzeichnet, die dann farbig ausgefüllt werden. Der junge Mann habe sich das Sprühen selbst beigebracht, viele Videos dazu gesehen. Nun hilft er jüngeren bei der Umsetzung ihrer Entwürfe.

Vor 19 Jahren hatten ebenfalls Graffiti-Künstler die Halle gestaltet. Bis vor Kurzem hatte es gehalten, obwohl dem Werk weniger als zehn Jahre prophezeit wurden. Nun wurde die Fassade durch eine neue Wärmedämmung wieder weiß. Sportler und Stadt hatten sich schnell entschieden, wieder Graffiti darauf bringen zu lassen. „Na, ihr Fleißigen! Das sieht ja gut aus“, sagt Jörn Albrecht, Sportdirektor des SV Victoria.

Auch Bürgermeister Jörg Schröder war vorbei gekommen, um sich ein Bild zu machen und den Jugendlichen zur Stärkung Kartoffelsalat und Würstchen zu spendieren. Mit der Aktion wolle man auch zeigen, dass man den jungen Leuten eine Plattform geben will – in dem Fall eine Fläche, auf der sie sich farblich auslassen können, anstatt Gebäude in der Stadt wild zu verunstalten. Am Dienstag wird das Werk vollendet, wenn Robbin die dritte Fläche besprüht.(jsj)