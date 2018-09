Radeln gilt ebenfalls den Rettungshelfern und Polizisten

Irina Voigt

Strausberg „Es ist für uns ein Muss“, sagt Erich Redlich aus Oranienburg. Er ist einer von 62 gemeldeten Startern der 17. Tour de Tolerance. Es sei nicht nur der sportliche Aspekt für ihn als Radfahrer und Mitglied des ADFC, man könne sich so auch weithin sichtbar für mehr Toleranz einsetzen.

Mit Erich Redlich nach Strausberg gekommen ist am Sonnabendvormittag zum Start auf die 84-Kilometer-Tour auch Adelheid Martin. „Wir haben im vorigen Jahr in Oranienburg die 16. Tour der Tolerance mit organisieren geholfen, in diesem Jahr wollten wir selbst dabei sein.“ In Oranienburg kennen gelernt hatten sie auch den Strausberger Claus-Wilhelm Martin. Der ist schon viele Touren mitgeradelt, auch die der MOZ, wie er sagt.

Die diesjährige Strecke führt die Teilnehmer der Tour de Tolerance, die wieder von der Sparkasse unterstützt wird, über vier Etappen nach Altlandsberg, Werneuchen, Prötzel und Buckow.

Bürgermeisterin Elke Stadeler begleitet die Radler per Rad bis Altlandsberg. „Wir brauchen mehr Toleranz auch gegenüber unseren Rettungshelfern und den Polizisten“, sagt sie, was bei allen auf viel Beifall stößt. „Toleranz sollte einer unserer Grundzüge sein. Wir haben schon viel erreicht, aber das Erreichte müssen wir auch erhalten und schützen“, sagte sie.

Dem stimmte Landrat Gernot Schmidt zu. „Wir erleben seit Jahren eine Entwicklung, die die Grundwerte der bürgerlichen Gesellschaft in Frage stellt“, sagte er, und das dürfe man sich nicht länger gefallen lassen.

Rolf-Dietrich Dammann, Klaus Müller und Marco Böttche haben beim Start bereits die Strecke aus Buckow hinter sich. Mitten im Pulk, der von vielen Helfern und der Polizei vorsorglich begleitet wird, ist wie immer die inzwischen 90-jährige Charlotte Henze aus Strausberg zu finden.

Etliche Fahrer nutzten auch die Möglichkeit, bei der diesjährigen Rundtour in Strausberg Punkte zu sammeln fürs Stadtradeln, eine bundesweite Initiative zur CO2-Vermeidung.(Iv)