Einheit demonstriert Stärke

Britta Gallrein

Klosterfelde Mit 0:2 unterlag eine Rumpf-Elf der SG Union Klosterfelde einer stark aufspielten TSG Einheit Bernau im Barnim Duell in der Fußball-Brandenburgliga. Eine Niederlage, die auch deutlicher hätte ausfallen können.

Eins muss den Klosterfeldern lassen. Obwohl mit Michael Laletin, Morten Jechow, Felix Klaka, Alexander Rathmann und Raif Yamann gleich fünf Leistungsträger fehlten, setzten die Gastgeber nicht auf Mauertaktik, wie es Einheit-Coach Nico Thomaschewski im Vorfeld befürchtet hatte. „Wir wollen mutig nach vorne spielen“, hatte Union-Coach Gerd Pröger als Maxime ausgegeben und das versuchten die Klosterfelder auch – was im Rahmen ihrer Möglichkeiten allerdings nicht viel Zählbares einbrachte.

Einheit in Hälfte eins drückend überlegen. Das Spiel der Bernauer wie aus einem Guss mit schönem Kombinationsfußball. Die Bemühungen der Klosterfelder dagegen eher auf Landesliga-Niveau. Zahlreiche Ballverluste durch einfache Fehler – das nutzen die Gegner eiskalt aus, drücken sofort aufs Tempo und es brennt die Luft vor dem Unioner Tor. So wie in der vierten Minute, als Martin Lange auf Jörn Wemmer ablegt, der im Strafraum aus guter Schussposition abzieht. Dennis Tietz hält mit guter Parade sein Team im Spiel. Die fetteste Chance hat Einheit-Goalgetter Ricky Ziegler auf dem Fuß. Unions Tim Borchert kann Ziegler nicht stoppen, der umkurvt Keeper Tietz, hat nur noch das leere Tor vor sich und köpft den Ball über die Latte. „Danke!“, ruft ein Klosterfelder Fan artig.

Union jetzt im Dauerdruck, kann sich nur selten befreien und wenn, versucht man es mit langen Bällen nach vorne, die aber selten ihr Ziel finden. Mächtig Dusel haben die Klosterfelder auch beim Schuss von Volkan Altin, einem der besten auf dem Platz, der den Ball nicht richtig trifft und über das Tor zieht (25.). Immer wieder zischen Einheits schnelle Flügelflitzer Jörn Wemmer und Max Gerhard ihren Bewachern davon und sorgen für Gefahr. Allgemeines Aufatmen bei den Gastgebern, als der Pausenpfiff ertönt.

Unverändert gehen beide Teams in Hälfte zwei und jetzt belohnt sich Einheit endlich. Bei Ballbesitz Bernau läuft sich Tom Schneider im Rücken der Abwehr außen frei, bekommt den Ball von Max Gerhard in den Lauf gelegt und bedient den im Strafraum eingelaufenen Ricky Ziegler, der nur noch den Fuß hinzuhalten braucht (53.).

Es folgt eine Phase im Spiel, die Einheit-Coach Thoma-schewski nicht gefallen haben wird. Denn sein Team schaltete nun einen Gang zurück, und macht es so in den letzten 20 Minuten noch einmal spannend. Union wittert Morgenluft. Dennis Aerts mit toller Chance, die aber knapp vorbei schrammt (76.). Die Gastgeber werfen jetzt alles nach vorne, bringen den Ball aber nicht ins Tor und dann schlägt die Konterfalle zu. Ein Trio aus Ricky Ziegler, Sebastian Wladyko und Antrew Lubega stürmt alleine auf Keeper Dennis Tietz zu, der gegen eine solche Armada chancenlos ist. Ricky Ziegler holt sich seinen zweiten Treffer (90.+2).

„Unter den Umständen, mit den vielen Ausfällen, die wir derzeit haben, bin ich sogar zufrieden mit meiner Mannschaft“, so das Fazit von Gerd Pröger.