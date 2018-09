Punkteteilung im Uckermark-Derby

Andrea Koppe

Gartz In der Fußball-Landesklasse gab es am zweiten Spieltag bei Blau-Weiß Gartz ein Uckermark-Derby gegen Einheit Grünow, welches nach einem 2:2 mit einer Punkteteilung endete. Wie bei den Profis in der Bundesliga wurde die Partie eingeläutet, denn die Bambini und E-Junioren durften in ihren neuen Trikots mit den Spielern beider Mannschaften auflaufen. Stolze 310 Zuschauer wollten sich das Derby nicht entgehen lassen und auch die Sponsoren der Blau-Weißen warteten gespannt auf den Anpfiff.

Beide Mannschaften agierten mit offensiver Ausrichtung. In den ersten Minuten bestimmten lang geschlagene Diagonalpässe die Szenerie. Diese waren dann aber sichere Beute der Torhüter. Die erste Möglichkeit ergab sich für die Hausherren in der elften Minute. Ein Freistoß von An-dreas Achterberg kam gut in den Strafraum. Grünows Kevin Manteufel reagierte und klärte den straffen Schuss nach vorn. Die Blau-Weißen hatten mehr Ballbesitz. Die Einheit-Spieler besaßen einen rustikalen Verteidigungsstil, versuchten früh das Aufbauspiel der Gartzer zu stören. Diese spielten sich gut bis in die Nähe des Sechzehners. Nach einem Foulspiel gab es Freistoß. Schnell ausgeführt, kam der Ball in den Strafraum, fand aber kein Abnehmer (15.). Einen scharfen Schuss von Eric Duckert wehrte Keeper Kevin Manteufel zu kurz ab, sein Mitspieler Christian Jordan wollte klären, setzte den Ball an die Innenkante der Querlatte. Glück für die Gäste (25.). Durch die dicht stehende Abwehr der Grünower gab es kaum ein Durchkommen. So versuchte es Duckert aus gut 25 Metern, doch der Ball wurde geklärt. Aufregung herrschte bei den Blau-Weiß-Anhängern, als sich Duckert in den Strafraum spielte und dort sehr heftig vom Torwart angegangen wurde und stürzte. Alle warteten auf den Pfiff, der allerdings nicht erfolgte. Bis zur Pause passierte nichts mehr.

Nach dem Wiederbeginn gab es Freistoß für Grünow. Toni Oppelt legte sich den Ball zurecht. Die Gartzer Mauer stand nicht optimal und so stand es in der 46. Minute 0:1 – eine kalte Dusche für die Gastgeber. Die zweite folgte nur vier Minuten später. Erneut gab es Freistoß, dieses Mal von der linken Strafraumgrenze. Wieder trat Oppelt an, der das Leder über den Gartzer Schlussmann Andy Ludwig hinweg hob (0:2). Der bisherige Spielverlauf war somit auf den Kopf gestellt. Die Gastgeber waren geschockt und etwas übernervös. Sie ließen in den nächsten zehn Minuten die Grünower besser ins Spiel kommen, die auch jeden Abspielfehler der Oderstädter nutzten, um in Richtung Gartzer Tor zu kommen. Gefährlich wurde es allerdings nicht, denn die Hausherren berappelten sich und ließen den Ball nun wieder besser laufen. In der 68. Minute sprintete Mateusz Krol über die linke Seite und flankte gut in den Strafraum. Da lauerte Lukasz Jasiak, dessen Schuss aus kurzer Entfernung zum 1:2-Anschlusstreffer im Grünower Tor landete. Im Gegenzug parierte Ludwig einen scharf geschossenen Ball aus der Distanz. Die Blau-Weißen warfen nun alles nach vorn, drückten die Gäste in ihre Hälfte. Ihre Angriffe landeten aber zumeist im Toraus oder Kevin Manteufel war im Weg. In der 80. Minute zog Duckert nach schön aufgebautem Angriff der Gartzer ab, verfehlte den Kasten aber um Zentimeter. Nach einem erneuten Foulspiel der Grünower gab es Freistoß von der linken Seite. Szymon Kochanski brachte den Ball diagonal zu Fabian Schünemann. Der sah Pawel Mroz in der Mitte und dann lag der Ball zum 2:2-Ausgleich (84.). Nun wollte die Heimelf noch mehr, setzte die Grünower gehörig unter Druck. Zwei dicke Chancen fanden den Weg aber nicht ins Tor. In der Nachspielzeit gab es Freistoß für Blau-Weiß. Benjamin Granzow (bereits Gelb verwarnt) trat zu früh aus der Mauer heraus. Der Schiedsrichter zeigte ihm die Gelb-Rote Karte. Diese letzte Freistoßmöglichkeit blieb in der Grünower Abwehr hängen und so blieb es beim Unentschieden. Bei besserer Chancenausnutzung wäre mehr drin gewesen. (ako)

Gartz: Andy Ludwig – Markus Jenek, Eric Duckert, Martin Lenke, Szymon Kochanski, Andreas Achterberg (70. Pawel Mroz), MateuszKrol, Eric Landeck (58. Lukasz Jasiak) Eric Lindow (58. Fabian Schünemann ), Michael Stein, Djibil Badji

Grünow: Kevin Manteufel – Justin Kinkel (70. Matthias Manteufel), Tony Oppelt, Gordon Fechner, Christopher Löhrs, Christian Jordan, (46. Carlo Przelozny), Phillip Thiele, Matthias Sieg, Benjamin Granzow, Christopher Fethke, Lukas Mantik