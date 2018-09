Gelungener Saisonstart

Hagen Bernard

Eisenhüttenstadt Der FC Eisenhüttenstadt hat mit einem Heim-1:1 (1:1) gegen den Oberliga-Absteiger Grün-Weiss Brieselang den fünften Platz in der Fußball-Brandenburgliga behauptet. Beide Mannschaften hatten Sieg-Chancen.

In einem umkämpften Spiel trennten sich Gastgeber FC Eisenhüttenstadt und Grün-Weiss Brieselang leistungsgerecht 1:1. Der FCE begann offensiv, brachte jedoch zunächst Gäste-Torwart Eike Doht nicht in Bedrängnis. Vor allem Hermann Wamba Tsafack und Mariusz Wolbaum versuchten aus dem Mittelfeld immer wieder den Kameruner Georges Florent Mooh Djike in Szene zu setzen. Nachdem die Gäste nach knapp einer Viertelstunde per Kopf am langen Pfosten durch Filip Marciniak zum ersten Mal gefährlich in Tornähe gekommen waren, gingen die Gastgeber kurz darauf verdientermaßen in Führung. Nach Zuspiel des agilen Wolbaum aus dem Mittelfeld schloss Eric Schack in halblinker Position aus etwa acht Metern ab. Den eigentlich harmlosen Flachschuss ließ Torwart Doht durch die Finger rutschen.

Danach kamen die Gäste besser ins Spiel und es ergaben sich Chancen auf beiden Seiten. So verpasste Tsafack das mögliche 2:0, als nach Zuspiel von Wolbaum sein Volleyschuss knapp vorbeiging. Hingegen glichen die Gäste nach einem durch Dragon Erkic per Kopf verlängerten Eckball von der linken Seite aus. Jeffrey Kniestedt stand völlig frei und schob ein.

In der zweiten Halbzeit zeigten die Gäste zwar die bessere Spielanlage, doch auch die Gastgeber sorgten besonders über Wolbaum, Tsafack und Mooh Djike für einige ansprechende Offensivszenen. So flog ein Kopfball von Mooh Djike knapp am Tor vorbei (47.), schoss Wolbaum den Torwart an (59.), versuchte es der eingewechselte Nico Fischer per Seitfallzieher (60.), übersah Mooh Djike die mitgelaufenen Wolbaum und Fischer (71.), kam er nach einem weiten Abspiel gegen Torwart Doht zu spät (78.) und vergab Schack aus Nahdistanz, nachdem Mooh Djike sich auf der rechten Seite schön durchgesetzt hatte. Doch auch die Gäste konnten sich über ungenutzte Möglichkeiten ärgern. So setzte Dragon Erkic einen Freistoß unkonzentriert über das Tor (67.) und scheiterte er kurz darauf gleich zweimal an Torwart Martin Stemmler und verfehlte Maurice Malak aus der Distanz (74.).

Anstatt weiterer möglicher Tore gab es noch drei Feldverweise. Den Anfang machte der bereits verwarnte Lukas Szywala mit einem Foul gegen Erkic kurz hinter der Mittellinie, dann der ebenfalls bereits mit Gelb vorbelastete Filip Marciniak mit einem Foul gegen den laufstarken Tsafack sowie in der Schlusssekunde Torwart Doht mit glatt Rot nach einer Tätlichkeit gegen den erst drei Minuten vorher eingewechselten Benjamin Lommatzsch.

„Wir können mit dem 1:1 gegen eine starke Mannschaft zufrieden sein. Gegen die punktet nicht jeder“, erklärte der sportliche Leiter des FCE, Harry Rath. Auch FCE-Trainer Andreas Schmidt lobte die Eisenhüttenstädter Spieler. „Das war eine ordentliche Leistung. In der 1. Halbzeit hätten wir durchaus auch mit 2:0 in Führung gehen können, in der zweiten Halbzeit haben wir gut mitgespielt, obwohl ich in der Pause zweimal verletzungsbedingt wechseln musste. Die A-Junioren haben überzeugt, auch Hermann Wamba Tsafack hat sich in Form gezeigt.“ Jens Brüllke hat sich eine leichte Zerrung im Oberschenkel zugezogen, Sven Naumann in der Wade.