Freienwalder Adler in Thüringen erfolgreich

Udo Plate

Bad Freienwalde (MOZ) Dieser Ausflug der Bad Freienwalder Skispringer in die thüringische Wintersportmetropole Zella-Mehlis hat sich gelohnt und war von Erfolg gekrönt. Das Quartett um Übungsleiter Stefan Wiedmann mischte beim traditionellen Hans-Renner-Pokal äußerst kräftig mit.

Der frühere Trainer des Sportclubs SC „Motor“ Zella-Mehlis, Hans Renner, erlangte durch seine Erfindung der Skisprungmatten in den 50-er Jahren weltweite Berühmtheit. Fortan war es auch im Sommer möglich zu trainieren und Wettkämpfe im Skispringen durchzuführen. Ihm zu Ehren wird alljährlich der Sprungwettkampf auf der Schanzenanlage am „Stachelsrain“ ausgetragen.

Mittendrin auch die vier Nachwuchstalente des Bad Freienwalder Wintersportvereins. Allen voran Max Unglaube, der zusammen mit seinem Teamkameraden Moritz Terei der Konkurrenz in der Altersklasse 12/13 ihren Stempel aufdrückten. Am Ende des Wettbewerbs stand Max Unglaube auf dem obersten Podestplatz und Moritz Terei landete auf dem Bronzerang. Damit nicht genug: Max Unglaube stellte im zweiten Durchgang mit gesprungenen 32,5 Metern gleich noch einen neuen Schanzenrekord auf.

Ebenfalls einen guten Wettkampftag lieferte Florian Fechner in der Altersklasse 10/11 ab. Das Kurstadt-Talent holte sich mit zwei sehenswerten Sprüngen den dritten Platz. Mila Twrok hatte im Mädchen-Wettbewerb der Klasse I im ersten Durchgang noch reichlich Lampenfieber und musste einen missglückten Sprung quittieren. Im zweiten Versuch kitzelte der Blondschopf jedoch ihre Qualitäten heraus und erreichte Tagesbestweite. Dementsprechend verbesserte sich Mila Twarok in der Gesamtwertung noch auf einen mehr als beachtlichen sechsten Platz. (up)