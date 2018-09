Lange Zeit ein Zitterspiel

Eberhard Fehland

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Fußball-Brandenburgliga wird für den 1. FC Frankfurt kein Zuckerschlecken. Nach dem mühevollen 1:1-Auftakt beim FSV Bernau musste der Oberliga-Absteiger lange bangen, ehe Robin Grothe mit seinem zweiten Treffer im Überzahl-Konter den 4:2 (2:1)-Heimsieg gegen Grün-Weiß Lübben perfekt machte.

Der Erfolg geht in Ordnung auf Grund der leichten Chancenvorteile der Frankfurter und der vielen individuellen Schnitzer der Gäste in der Defensive. Das sah auch Lübben-Coach Thomas Schmidt so: „Die Gastgeber machen nach Eckbällen und nach unserem unnötigen Ballverlust im Mittelfeld vier Tore – unbegreiflich.“ Sein Gegenüber Jan Mutschler zeigte sich „sehr zufrieden, weil wir die taktische Marschroute einhielten und die vielen Ausfälle einigermaßen kompensieren konnten“. Die Viererkette musste wegen neuerlicher Verletzungen nahezu komplett neu besetzt werden mit ganz jungen Leuten, die natürlich noch körperliche Anpassungsprobleme gegen routinierte und robuste Männertypen wie den zweikampfstarken Romano Lindner haben.

Das Führungstor markierte Außenverteidiger Lars Wiedenhöft nach Eckstoß von John Lukas Sauer und Kopfball-Lattentreffer von Ruven Bertel (24.). Zuvor hatte Tobias Fiebig nach Querpass von Mathias Reischert mit einem Lattenknaller aus Nahdistanz eine Riesenmöglichkeit ungenutzt gelassen. Als Sandro Henning mit Querpass auf Robin Grothe noch vor der Pause das 2:0 (32.) einleitete, schienen die Weichen auf klaren Heimsieg gestellt. Aber die Spreewaldstädter, die durchaus ihre Chancen hatten (Lindner/27.), schlugen durch Valmir Tola zurück (40.). Der 19-jährige Schweizer hatte nach Querablage von Hans Leopold leichtes Spiel.

Drei Minuten nach dem Seitenwechsel spekulierte Sandro Henning richtig. Einen Befreiungsschlag aus der FCF-Abwehr verlängerte ein Lübbener ungewollt in die Richtung des vorn lauernden Frankfurters. Der 18-jährige Stürmer nahm schnell Fahrt auf, schüttelte den letzten Verteidiger ab und umkurvte auch noch den Schlussmann zum 3:1. Ruhe und Abgeklärtheit brachte das jedoch nicht in die eigenen Reihen.

Lübben gab sich noch lange nicht geschlagen. Nachdem ein starkes Lindner-Solo auf engstem Raum im letzten Moment noch gestoppt worden war (50.), machte Tola mit Kopfstoß nach einem feinen Lupfer von Eduard Gutar mit seinem zweiten Treffer die Partie wieder spannend (56.). Jetzt drückten die Gäste auf den Ausgleich. Die Oderstädter nahmen das Tempo raus, spielten auf Zeit und warteten auf Konter. Nachdem Hennings Direktschuss über den Kasten gegangen war (58.), konnte Damian Schobert einen Lindner-Schuss noch großartig abwehren (64.) und den Freistoß von Philipp Herms mit den Fingerspitzen an die Latte lenken (74.). Tola setzte einen Kopfball daneben (82.).

Die Zitterpartie beendete der 22-jährige Grothe mit seinem zweiten Tagestor. Im 4:2-Überzahl-Konter vom eingewechselten Angelo Marcel Müller freigespielt, trickste er noch Kapitän René Trehkopf aus und vollendete – eine Erlösung. „Ein ganz wichtiger Erfolg für das Jung-Team“, urteilte Mutschler. „Die drei Punkte zählen“, zeigte sich Axel Geisler erleichtert. Der Sportliche Leiter Leiter hatte aber auch erkannt, „dass wir uns durch taktische Fehler im Abwehrverhalten oft selbst unnötig in Bedrängnis gebracht haben“.

Lübben hatte sich vor Abschluss der Transferperiode unter anderem noch die Dienste von René Margraff (31) von Preußen Beeskow gesichert. Der erfahrene Stürmer ist allerdings noch nicht spielberechtigt, gesperrt.

Frankfurt: Damian Schobert – Dustin Paul Gutzmann, Ruven Bertel, Tobias Fiebig, Lars Wiedenhöft – Paul Karaszewski, Tom Rasser – Mathias Reischert (85. Bill Seiring), Robin Grothe, John Lukas Sauer (74. Angelo Marcel Müller) – Sandro Henning (68. Artur Aniol)

Schiedsrichter: Max Stramke (Elsterheide) – Zuschauer: 185