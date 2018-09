Souveräner erster Sieg zu Hause

Kerstin Bechly

Frankfurt (Oder) (MOZ) Mit einem deutlichen 19:8 (8:7)-Sieg nach Punkten über den RSK Gelenau sind die Ringer der Kampfgemeinschaft Frankfurt/Eisenhüttenstadt in die neue Saison der Regionalliga gestartet. Rund 170 Zuschauer sahen in der Boxhalle am Olympiastützpunkt mehrere sehr gute Kämpfe.

Der Auftakt in die Regionalliga-Saison 2018/19, die in der Staffel Mitteldeutschland neun Teams bestreiten, war für die KG Frankfurt/Eisenhüttenstadt Damian Hartmann vorbehalten. Er unterlag in der Gewichtsklasse 86 kg griechisch-römisch Fabian Jänicke vom Ring- und Stemmklub Gelenau nach sechsminütiger Kampfzeit mit 1:3 und gab nur einen Mannschaftspunkt ab.

Es folgte ein starker Schultersieg des erst 14-jährigen Raffael Albrecht (Freistil 57 kg). „Das war sehr überraschend und gut. Ich habe selten jemanden gesehen, der in dem Alter so souverän ist“, lobte Brian Tewes, der den Sportschüler gemeinsam mit Heinz Thiel trainiert. Tewes (75 B/griech.-röm.) hatte in der zweiten Hälfte des Abends selbst einen Kampf gegen Erik Löser bestritten. Der junge Erzgebirgler und Mitglied der Junioren-Nationalmannschaft wurde zweimal wegen Passivität angezählt, blieb zu harmlos und so ging der 2:0-Punktesieg an den Frankfurter.

Tewes hatte in der vorigen Saison noch für den Staffelsieger und Aufsteiger in die 1. Bundesliga, RSV Rotation Greiz, gekämpft. Mit der Rückkehr verbindet er vor allem ein Anliegen: „Ich war hier in Frankfurt Leistungssportler, bin Trainer beim RSV Hansa und will dem Verein etwas zurückgeben.“ Seine Motivation zu siegen, hatten ein paar ganz junge Ringer verstärkt. Mit lauten „Bri-an Te-wes“-Rufen und Klopfen auf die Matte feuerten die Mattenfüchse vom RSV ihren Trainer an. „Es ist schon ein anderes Gefühl, wenn sie zuschauen. Man will sie nicht enttäuschen“, so Tewes.

Auf Seiten der Kampfgemeinschaft konnten sich mit Philipp Riese, Steve Brylla und David Ignatius weitere Kampfgemeinschaftler nicht gegen die Gäste durchsetzen. Erik Weiß gewann kampflos. Riesenbeifall der 170 Zuschauer ertönte nach den Siegen von Marc Wentzke, Neuzugang Andrzej Grzelak und René Zimmermann (130 kg). Der Schwergewichtler war schnell in Führung gegangen und ließ nach nicht einmal zwei Minuten eine Hüftrolle, Kopfrolle, Rumreißer und Abreißer folgen und hatte nach 2:33 Minuten mit 15:0 Punkten seine technische Überlegenheit bewiesen. Zimmermann war als Favorit in den Kampf gegangen, sagte aber: „Der erste Kampf in der Saison war ein bisschen schwerfällig, man muss ausloten, in seinen Körper hineinhören“. Auch Zimmermann hatte mit seinem ringenden Sohn Ludo (7) einen aufmerksamen kleinen Zuschauer. „Kritik oder Lob gibt es dann abends auf der Couch aufgetischt“, schmunzelt der stolze Vater, der bis 2012 in der Nationalmannschaft rang und mit Blick auf die Saison sagt: „Wir haben eine starke Mannschaft. Ein großes Ziel ist, dass wir Älteren die Jüngeren begleiten.“

Nach anderthalb Stunden mit einer gut gefüllten Halle war Mannschaftsleiter Marc Wentzke zufrieden: „Ich bin super stolz auf die Mannschaft, das war auch ein super Einstand der Neuen. Andrzej Grzelak wird eine sichere Bank werden, er passt sehr gut ins Team.“ Auch über die vielen Zuschauer freute er sich, bittet aber: „Es klatschen alle, wenn sich ein Sieg abzeichnet. Wir brauchen aber auch das Anfeuern, wenn jemand zu verlieren droht.“

Es besser zu machen, dazu besteht die Chance schon am Sonnabend, wieder um 18.30 Uhr in der Boxhalle. Dann steht gegen den 1. Luckenwalder SC ein Brandenburg-Derby an. Die Luckenwalder verloren ihren ersten Kampf gegen die AVG Markneukirchen mit 9:21. Die Sachsen stehen dank der besseren Differenz an der Tabellenspitze, gefolgt von der KG Frankfurt/Eisenhüttenstadt.

Ergebnisse:

57 kg Freistil: Raffael Albrecht – Johnny Uhlig 8:2-Einzelpunkte/4:0-Mannschaftspunkte, 61 kg gr.-röm: Philipp Riese – Daniel Franke 2:7/0:2, 66 kg F: Steve Brylla –Stefan Saul 0:2/0:1, 71 kg F: Erik Weiß kampflos/4:0, 75A F: Marc Wentzke – Rico Richter 7:1/2:0, 75B gr.-röm: Brian Tewes – Erik Löser 2:0/1:0, 80 kg F: Andrzej Grzelak – Sebastian Müller 2:0/4:0, 86 kg gr.-röm: Damian Hartmann – Fabian Jänicke 1:3/0:1, 98 kg F: David Ignatius – Kamil Wojciechowski 0:6/0:4, 130 kg gr.-röm: René Zimmermann – Lucas Kästel 15:0/4:0