Der FEIER-Abend im Optikpark Rathenow

Das Quintettt Nobody Knows sorgen für Stimmung mit einem Gemisch aus Folklore, Country, Polka und irischer Musik. © Foto: Band

Manuela Bohm

Rathenow (MOZ) Das nächste Rathenower Stadtfest steht ins Haus. In diesem Jahr feiern die Rathenower zum 28. Mal, wie Bürgermeister Ronald Seeger kürzlich in der Runde der Organisatoren sagte. Am Freitag, 7. September geht es los. Das Rathenower Stadtfest startet ab 20.00 Uhr im Optikpark mit einem im wahrsten Sinne des Wortes Feier-Abend in ein tolles Wochenende. Für die richtige Stadtfest-Stimmung sind an diesem Abend zuständig: Nobody Knows aus Stendal, Die Schlagermafia alias Sälliwenn & Montännar sowie der Rathenower DJ Wolfgang. Sie sorgen auf der Bühne im Mühlenhof für ausgelassene Stimmung.

Nobody Knows schauen auf eine 15-jährige Bandgeschichte, 13 Alben, mehr als 40 Veröffentlichungen und etwa 1.300 Auftritte im In- und Ausland. 2016 wurden sie doppelt mit Erstplatzierungen des Deutschen Rock- und Pop-Preises in den Kategorien „Publikumspreis“ und „Deutscher Country & Folk Preis“ ausgezeichnet.

Das Quintett kultiviert eine Folk-Polka-Mischung, die es als „postmoderne, bundesrepublikanische Folklore mit nordwesteuropäischer Note und ostokzidentaler Rhythmik“ beschreibt. Zwischen dem Bärenanteil eigener Kompositionen kommen immer wieder Tucholsky, Busch, Heine, Goethe, Mozart und Beethoven zu Wort sowie Ton.

Zwischen einem Gros selbstironischer Selbstbezichtigungen finden seit 2016 auch gesellschaftskritische Inhalte Einzug in die anti-puristische Schubladenlosigkeit zwischen deutscher Folklore, Country, Polka und irischer Musik. Mit ungehemmter Spiel- und Bewegungsfreude ergeben sich Nobody Knows ihrem eigenen Rausch, der sich virulent über dem Publikum verschwendet.

Die Band spielt in folgender Besetzung: Max Heckel - Gesang, Violine, Gitarre, Banjo, Mandoline, Kazoo, Bassbalalaika, Marcel Storjohann - Kontrabass, Gesang, Ronny Heckel - Lead-Gitarre, Gitarre, Mandoline, Mundharmonika, Gesang, Tabiha Harzer - Gesang, Piano, Querflöte, Flöten, Aron Thalis - Schlagzeug, Percussion, Cajón, Djembé, Gesang.

Die Schlagermafia mixt die größten Kult- und Partyschlager aller Zeiten mit einer fetten Portion Humor und Selbstironie. Die Schlagermafia das sind Sälliwenn & Montännar. Seit nunmehr einem Jahrzehnt geben beide, bei über hundert Auftritten jährlich, ihre ganz eigene Weltanschauung zum Besten.

Jürgen Drews wurde nachts im Kornfeld, nach einer Riesenparty, von seinen Kollegen beklaut und die Rockband Liquido hat bei einem tschechischen „Schlager-Gott“ abgekupfert. Die Schlagerbranche ist in Wahrheit ein Haifischbecken und diese beiden Jungs ziehen sie einmal komplett durch den Kakao. Bei Menschen aller Altersklassen und Bevölkerungsschichten sorgt Die Schlagermafia für Mega-Stimmung und unvergessliche Partys! Kein Wunder also, dass ihre Hits auf diversen Party-Samplern, von Ballermann-Hits bis Apres-Ski-Hits, vertreten sind. Sälliwenn & Montännar „entstauben“ alte Klassiker, hauchen ihnen mit fetten Beats, perfektem Entertainment und einzigartigen Comedy-Elementen neues Leben ein und sind somit live ein absolutes Highlight.

Vor, zwischen und nach den Band-Auftritten bringt DJ Wolfgang musikalische Klänge zwischen die Gebäude des Mühlenhofes bis die Party des FEIER-Abends um 1.00 Uhr endet.

Hinweis: Für das Abendkonzert am Freitag setzt der Optikpark Regel auf. Plastikbehälter und Glasflaschen sowie pyrotechnische Gegenstände, Laser-Pointer, Lärminstrumente oder mögliche Wurfgeschosse dürfen nicht mitgebracht werden. Entsprechende Taschenkontrollen werden durchgeführt. Das Mitbringen von Hunden ist ebenfalls nicht gestattet. Die Optikpark Rathenow GmbH bittet hierfür um Verständnis.