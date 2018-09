Von Erntedank bis Königskrönung

„Rocklady“: Petra Zieger am Freitag in Kienitz. © Foto: Arnold Ille

Ulf Grieger, Arnold Ille und Ingo Mikat

Kienitz/Golzow/Genschmar/Lebus. Viele Dorffeste machten die Wahl für Feierliebhaber am Wochenende nicht leicht. Etliche Oderländer dankten für die Ernte, ließen sich von Musik- und Tanzgruppen unterhalten und krönten wieder ein Sonnenblumen-Königspaar.

Das 20. Kienitzer Hafenfest hat erneut hunderte Gäste an den Deichweg entlang der Oder gelockt. Der traditionelle Bootskorso in Richtung Groß Neuendorf am Freitagabend musste kurzfristig umdisponiert werden: Aufgrund des zu niedrigen Wasserstandes wurde sich gegen den Einsatz motorisierter Boote entschieden. Der Naturerlebnishof Uferloos ist kurzfristig eingesprungen, stellte Kanus bereit. Musikalische Highlights boten an diesem Wochenende das Helene-Fischer-Double „Undine Lux“ und die „Rocklady“ Petra Zieger. „Man muss doch mal hier gewesen sein“, sagte die Musikerin.

Zum 23. Sonnenblumenfest konnten sich die Veranstalter vom Verein Golzower für Golzow und der Gemeinde über einen größeren Zuspruch freuen als in den Vorjahren. Und das, obwohl der Fackelzug am Freitag ohne Fackel und das Feuerwerk ohne Feuer auskommen mussten. Traditionell wurde das Sonnenblumenkönigspaar aus dem Vorjahr und das neue auf dem Hänger von Horst Lemmert chauffiert. Im vorigen Jahr hießen die Jahrgangsbesten Emily Gesch und Florian Glatzer und in diesem Jahr waren die besten Sechstklässler Paul Hoppe und Amy Reinoga. Dank zahlreicher Sponsoren konnten dem Königspaar, beide besuchen jetzt das Seelower Gymnasium, wieder Präsente und natürlich die Schärpe überreicht werden. Als schönste Umzugswagen wurden das Traktor-Gespann von Nick Trebbin, die Moped-Gruppe mit Dirk Ackermann, Frank Melcher, Ralf Anders und Sebastian Kluge geehrt sowie Lutz Jäger mit dem geschmückten Taxi. Moderator Sven Höse entlockte Bürgermeister Frank Schütz viele interessante Neuigkeiten zu den Themen Buswartehäuschen, Funkturm und Schulhaussanierung.

Das Lebuser Erntefest stand in diesem Jahr unter dem Motto „Ehrengirlanden und Strohfiguren“. Am Treffpunkt für den großen Ernteumzug, der alten Feuerwache, setzte sich ein langer Konvoi festlich geschmückter Landmaschinen und Traktoren mit Anhängern in Bewegung. Im ersten Wagen des Umzuges durften in diesem Jahr –anlässlich des 50. Vereinsgeburtstages – Mitglieder des Lebuser Carneval Clubs Platz nehmen. Aus dem zweiten Wagen winkten Sportler der SG Lebus fröhlich den an der Strecke stehenden Zuschauern zu. Es folgten zahlreiche Traktoren von Landwirten und Wagen mit Familien und von Straßengemeinschaften wie der Goethestraße und aus Nachbarorten wie Wuhden. Zeitgleich öffnete auf dem Bischofsplatz, neben der Kirche, ein bunter Bauernmarkt mit Spielmöglichkeiten für Kinder, Informationsständen des Heimatvereins und der Stadt Lebus seine Pforten.

Die Genschmarer benannten in diesem Jahr ihr früheres Erntefest um. Es heißt nun Heimatfest und soll inhaltlich Familien besser ansprechen. Dieser Gedanke ging auch voll auf. Nachdem die Vorsitzende des Heimatvereins Oderaue Genschmar, Conny Baganz, das Fest begleitet von Böllerschüssen des Schützen und Traditionsvereins Genschmar 2001 eröffnet hatte, traten die Kinder der Kita des Ortes auf. Das kulturelle Nachmittagsprogramm eröffnete Schlagersängerin Claudia Gerlach. Die Kinder des Ortes stürmten begeistert eine große Hüpfburg und freuten sich über weitere zahlreiche Spielangebote der Kita. Zu einem schönen Höhepunkt gestaltete sich ein Auftritt der Seelower Volks- und Showtanzgruppe mit einer Modenschau der „Modezicken“.