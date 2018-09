Auf Entdeckertour durch die Innenstadt

Thomas Berger

Altlandsberg Der Vogelscheuchenmarkt mit den offenen Höfen ist das Stadtfest mit schon langjähriger Tradition. Fast noch mehr Gäste als sonst waren am Sonnabend in der ganzen Innenstadt unterwegs.

Alle Zutaten für den Erfolg stimmten. Das Wetter spielte prächtig mit, unzählige Helfer sicherten auch am Veranstaltungstag selbst im Hintergrund viele praktische Details ab. Zusätzlich zu den vielen fleißigen Händen, die allein schon im Vorfeld das gesamte Stadtzentrum für das Großereignis vorbereitet und geschmückt hatten. Allein die Vogelscheuchen am Straßenrand kündeten vom nie versiegenden Einfallsreichtum und kreativer Gestaltungskraft.

Etwa sechs Stunden Vorbereitung hatte insgesamt auch Viola Brauer-Arzt, als Event-Floristin für das Brau- und Brennhaus tätig, in das eigene Kostüm und die ihrer kleinen Begleiter investiert. Liebevoll waren Najana, Kira, Finya und deren Bruder Liam von ihr ausstaffiert und geschminkt worden. Begleitet von Nachtwächter Horst Hildenbrand und Bierkönigin Wioletta Lasch, stand dieses bunte Quintett auch auf der Hauptbühne, als Bürgermeister Arno Jaeschke und Altlandsbergs Ortsvorsteher Ravindra Gujjula am Vormittag den Festreigen offiziell eröffneten. Grußworte der polnischen Partnergemeinde Krzeszyce überbrachte Elzbieta Dominiczak, die Vorsitzende der Gemeindevertretung. Einmal mehr hatten die Polen mit frisch gebackenem Brot, Obst und Gemüse, Strohblumenkunst und Livemusik Position im Hof der Strausberger Straße 2 bezogen.

Während schon auf dem Markt das Jugendrotkreuz-Team die Jüngsten schminkte, die Schüler der Imker-AG aus der Stadtschule ihren Honig verkauften, nebenan Diedersdorfer Ölmühle, Thorgit Wachholz-Reichert von der Petershagener Marmeladenmanufaktur, das Obstgut Müller und das Coffee-Bike ihre Angebote feilboten, ging es auch auf der Bühne hoch her. Bei den Darbietungen wechselten sich die Steppkes aus der Kita Storchennest mit einem Liederprogramm quer durch die Jahreszeiten, die Ostrich Mountain Country Dancer mit Linedance, die Sambakids mit heißen Rhythmen und andere ab.

Wer von den bald gefüllten Parkplätzen im Scheunenviertel in die an diesem Tag für den Verkehr gesperrte Innenstadt spazierte, konnte gleich auf dem Weg bei den Landtechnikfreunden mit dem historischen Dresch­kasten und einigem mehr innehalten, und Rapunzel gegenüber dem Storchenturm mochte unter den Vogelscheuchen-Kreationen eines der beliebtesten Fotomotive gewesen sein.

Im Hof Berliner Straße 22/23 hatten die Wegendorfer Position bezogen. Der Kirchenförderverein präsentierte sich ebenso wie der neue Ortsförderverein. Weiter hinten lockte auch noch ein blühendes Gartenparadies. „Es ist wunderschön. Altlandsberg hat sich toll entwickelt. In die Häuser ist viel investiert worden“, so der Strausberger Besucher Karl-Heinz Goidka. Ravindra Gujjula hatte bei der Eröffnung sogar die Summe genannt: 20 Millionen Euro über ein Vierteljahrhundert allein an Fördermitteln. In der historischen Altstadt gut angelegtes Geld, wie gerade auch die einladenden Hinterhöfe zeigen, wo sich flanieren, bei Kaffee und Kuchen oder Schmalzstullen und Wein sowie Livemusik entspannen, an Trödelständen manches Schnäppchen erstehen ließ.

Erstaunlich, was auf begrenzter Fläche in der Berliner Straße 13 alles durch die Bruchmühler geboten wurde. Aus dem zweitgrößten Ortsteil war alles dabei, was dort in der Gemeinschaft Rang und Namen hat, von der Feuerwehr über den Kita-Förderverein bis zu den Kleingärtnern. Besonders umfangreich vertreten war der Jugend- und Kulturverein mit Broschüren der Chronikgruppe, verschiedenen kulinarischen Offerten, den Handarbeitsfrauen und mehr.

Fast überlaufen war das Domizil des Heimatvereins mit Innehalten im „Garten der Ruhe“. Aber auch schräg gegenüber bei italienischem Flair und Geschichten, im Wirtschaftswunderhof mit Zeitreise bei Modenschau und Musik und an vielen Stellen mehr kamen die Neugierigen voll auf ihre Kosten.