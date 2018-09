40 Kinder gestalten die Montagsausgabe der Zeitung „B.Z.“

dpa

Berlin (dpa) Die Berliner Tageszeitung „B.Z.“ erscheint am Montag erstmals als Kinderausgabe anstelle der regulären Ausgabe. Rund 40 Kinder im Alter zwischen acht und 14 Jahren haben zusammen mit Redakteuren die Geschichten und Nachrichten der Zeitung ausgewählt und geschrieben, wie ein Sprecher am Sonntag mitteilte.

„Alle Themen der Zeitung werden aus Kindersicht dargestellt - von Sport über Politik bis zur Wirtschaft“. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller sagte den Kinderreportern im Interview, dass ihm „Schule nie richtig Freude gemacht“ habe. Schauspielerin Lisa-Marie Koroll, bekannt aus dem Kinderfilm „Bibi und Tina“, gab den Kindern ebenfalls ein Interview. Drei Kinderreporter berichten über ihre ehrenamtliche Zeit bei der Feuerwehr und Hilfsdiensten.

Das Blatt möchte den Nachwuchsreportern „journalistische Themen, von Pressefreiheit und Politik über Kultur und Sport, verständlicher machen“, sagte Chefredakteurin Miriam Krekel. Gleichzeitig erlaube die Kinderausgabe den Journalisten einen Einblick in die Welt der jungen Generation. Die Kinder begleiteten am Sonntag in Berlin-Kreuzberg die Entstehung der Zeitung von der Redaktionskonferenz bis zum ersten Andruck. Am Montag sollten 5000 Exemplare an 49 Schulen kostenlos verteilt werden.