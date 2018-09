Linke hält an Doppelspitze fest

Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Die brandenburgische Linke wird weiterhin von der bisherigen Doppelspitze mit Diana Golze und Anja Mayer geführt. Auf einer Vorstandssitzung am Freitagabend hatte das Führungsgremium der Partei über einen möglichen Rückzug von Golze diskutiert. Die Rathenowerin macht in der Debatte jedoch deutlich, dass der Rücktritt als Gesundheitsministerin Anfang vergangener Woche wegen des Pharmaskandals für sie in keinem Zusammenhang mit der Parteiarbeit stehe. Sie habe sich nicht zu Schulden kommen lassen und wolle weiterhin ihre Aufgaben wahrnehmen mit den bisherigen Schwerpunkten in der Sozial- und Gesundheitspolitik, hieß es im Nachhinein.

Der Landesvorstand habe nach offener und nachdenklicher Aussprache sich dafür ausgesprochen mit dem gewählten Team die Arbeit fortzusetzen und den beiden Vorsitzenden das Vertrauen ausgesprochen, hieß es in einer offiziellen Erklärung. Eine formale Abstimmung fand nicht statt. Golze wird auch weiter die Partei gemeinsam mit Mayer im Koalitionsausschuss mit der SPD vertreten.

Das Thema, wer als Spitzenkandidat den Landesverband in die Landtagswahl führen soll, wurde auf der Vorstandsitzung nicht erörtert. Ursprünglich war Golze für diese Aufgabe vorgesehen. Der formale Beschluss dazu muss erst mit der Aufstellung der Landesliste Anfang nächsten Jahres erfolgen. Aus der Partei heißt es, dass dazu erst noch die Neubesetzung und die Einarbeitung der neuen Gesundheitsministerin abgewartet werden müsse. Anfang dieser Woche wird mit der Präsentation einer Nachfolgerin für Golzes bisheriges Ministeramt gerechnet. (thi)