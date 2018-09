Kranbau-Stifte von einst blicken zurück

Matthias Wagner

Eberswalde Alle Jahre wieder könnte man beinahe sagen, denn am Sonnabend trafen sich im Familiengarten erneut einstige Lehrlinge des Kranbaus Eberswalde, um in Erinnerungen zu schwelgen. Die Männer hatten in der Zeit von 1953 bis 1955 im früheren Vorzeigebetrieb der DDR ihre Ausbildung als Stahlbauschlosser oder Elektriker absolviert und sich seither nicht mehr aus den Augen verloren.

Sie nennen sich immer noch „die Stifte“, ein salopper Begriff, der unter heutigen Auszubildenden sicher nur noch wenig geläufig sein dürfte.Seit der Wende treffen sie sich regelmäßig zum regen Gedankenaustausch.

In ihre Lehrzeit fiel auch der Bau des sogenannten Eberkrans, der über viele Jahrzehnte ein Wahrzeichen Eberswaldes war. „Damals wurde noch genietet“, erinnert sich Gerhard Schulze. Dass von dem Kran zunächst ein Modell im Maßstab 1:10 entstand, ist allen ebenfalls gegenwärtig. Es steht heute noch im Bergbaumuseum Freiberg in Sachsen.

Die wechselvolle Geschichte des Kranbaus geht bis auf das Jahr 1902 zurück, als Ingenieur Unternehmensgründer Robert Ardelt am heutigen Karl-Marx-Platz ein technisches Industriebüro eröffnete. Von 1945 bis 1990 war der Kranbau Volkseigener Betrieb. Seit 2008 trägt er wieder den nicht unumstrittenen Namen Ardelt. Im Dritten Reich beschäftigte die Ardelt GmbH zeitweilig mehrere Tausend Zwangsarbeiter, die in Baracken leben mussten. Nach geleisteten Reparationen und dem Abtransport der Produktionsmaschinen Richtung Sowjetunion erlangte der Betrieb mit der Eberswalder Spezialität, den Doppellenkerkranen, weltweit Anerkennung.

Martin Schwandt organisiert das alljährliche Treffen. Auch diesmal hatte er wieder alte Zeitungen und Fotos mitgebracht und gab sie herum. Unter anderem fand sich darunter auch „Der Kranbauer“, die einstige Betriebszeitung. Viele der abgebildeten Arbeiter sind heute schon nicht mehr am Leben. Die achtköpfige Männerrunde erinnert sich gern an die gemeinsame Sturm- und Drangzeit. Sowohl beruflich, als auch privat. Und wenn sie auch stolz auf den früheren Betrieb sind, so blicken einige doch auch kritisch auf die DDR-Vergangenheit. So wie Wolfgang Pelzer, der noch weiß, dass man mit der ein oder anderen Verhaltensweise vorsichtig sein musste, um nicht „anzuecken“.

Umso vitaler gab sich die Männerrunde jetzt. Auch wenn es hier und da schon zwickt oder sich der ein oder andere einer Operation unterziehen musste. Die meisten haben ihr komplettes Arbeitsleben im Kranbau verbracht.