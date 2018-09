Landhandel mit Tortenboden

Inga Dreyer

Fergitz (Freie Autorin) Wie Störche stehen knapp 30 Menschen verteilt auf der Wiese. Einige laufen, andere verharren regungslos. Sie lauschen. Denn aus kleinen runden Lautsprechern, die zehn von ihnen in den Händen halten, tönen Stimmen. „Spötter, Sperber, Sperling“, schallt es zwischen Tuba-Klängen übers Gras.

Bilderstrecke Uckermärkische Künstlergruppe zeigt Gemeinschaftsschau Bilderstrecke öffnen

Mit ihrer partizipativen Intervention wollen die Schweizer Künstler Angela Hausheer und Leo Bachmann Aufmerksamkeit auf die Vogelarten in der Uckermark richten. Die halbstündige Intervention ist Teil der Fahrradtour im Rahmen des sechsten UM-Festivals, die Heinz Stahlhut anleitet, der den Bereich der bildenden Kunst kuratiert.

Das alle zwei Jahre stattfindende Festival bespielte am Wochenende die uckermärkischen Dörfer Fergitz, Pinnow und Gerswalde – auch mit Literatur und Musik, ausgewählt von der Musikerin und Produzentin Gudrun Gut.

Stahlhut, der am Kunstmuseum Luzern arbeitet, hat in diesem Jahr neben deutschen auch eine Reihe von Schweizer und saudi-arabischen Künstlern eingeladen. Um alles sehen zu können, muss er die Besucher ein wenig antreiben. Auf einem Thron in einem alten, aufgespaltenen Baum lassen sich einige nieder. „Alle Besucher sind VIPs, wegen ihres Einflusses auf den Erhalt dieses Ortes“, erklärt die Künstlerin Lina Gazzaz. Mit ihrem roten Teppich lädt sie Vorbeikommende ein, sich ihrer Bedeutung für die Umwelt bewusst zu werden.

Der Bezug zur Landschaft ist allen Künstlern gemein. Flurina Badel und Jérémie Sarbach etwa haben in einer Scheune in Fergitz aus Stoffstreifen eine Installation geschaffen, die sich mit geometrischen Formen von Monokulturen auseinandersetzt. Das Bushäuschen im Ort hat Barbara Caveng zu einem „Landhandel“ umfunktioniert, in dem sie bei einem Glas Club Cola zur Diskussion einlädt.

Ausgangspunkt sei das Geschäft „Landhandel“ in Gerswalde gewesen, dessen Betreiberin den Laden nach mehr als 20 Jahren an eine Nachfolgerin übergeben wird. „Landhandel hat eine schöne Doppeldeutigkeit“, sagt die Künstlerin, die damit auch den Handel mit Land thematisiert. Auf dem Kopf trägt sie einen Hut mit einer Torte – hergestellt aus mehren Böden.

Vorbei geht es es mit dem Fahrrad an Apfel- und Birnenbäumen. Unterwegs ein Halt bei Folke Köbberling. Ihre Installation ist eine Behausung aus Wolle. Deutsche Wolle finde trotz ihrer vielen positiven Eigenschaften keine Abnehmer mehr, da neuseeländische feiner sei, erklärt sie. Also verschwindet sie einfach im Boden. „Ich finde es schade, dass sie untergepflügt wird“, betont die Künstlerin.

Die Tour endet in Pinnow, wo weitere Werke, ein Buchmarkt und Lesungen warten. Unter den eingeladenen Autoren sind Axel Ranisch („Nackt über Berlin“) und Manja Präkels („Als ich mit Hitler Schnapskirschen aß“). Zum ersten Mal haben außerdem junge Autoren im Rahmen einer Writers Residence vor Ort Texte verfasst.

Die Vielfältigkeit des Festivals komme durch die Spezialgebiete der Macher zustande, sagt Barbara Schindler, die für die Pressearbeit zuständig ist. Eine Gruppe von Menschen, die vor Ort lebe, habe sich damals zusammengefunden, um der Region etwas zurückzugeben.