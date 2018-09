Das Zugpferd unter den Barnimer Sportvereinen wird 20 Jahre alt

Renate Meliß

Schwanebeck (mes) Am Ende war es ein wunderschönes Fest: „Genauso wie wir es uns gewünscht und vorgestellt hatten“, resümierte Jan Kreßner, der seit April dieses Jahres den Vorsitz der SG Schwanebeck innehat. Barnims größter Sportverein feierte am Sonnabend sein 20. Jubiläum.

„Vielen Dank für dieses Engagement – zeigt es doch einfach auch, welche Bedeutung Sport hat – und damit auch Teamgeist, Fairness, Sportlichkeit“, formulierte es Bürgermeister Maximilian Wonke in seiner Ansprache, bei der er gleich ein kleines Geburtstagsgeschenk – nämlich 10 Euro für jedes Jahr des Vereins an Kreßner überreichte.

Wie freuen sich Sportler? Bei den Ruderern wird nach dem Sieg der Steuermann über Bord geworfen, die Motorsportler lassen den Korken einer überdimensionalen Sektflasche knallen - und die SG Schwanebeck 98 hat die Tische in der Schwanenhalle festlich gedeckt.

Am Nachmittag ist man gerade dabei, die Tontechnik für den Abend mit der Partyband „Sowieso“ aufzubauen. Sportliche Wettkämpfe für Jung und Alt können unter anderem am Ruderergometer, beim Sommer-Curling oder per Laser-Biathlon durchgeführt werden. Der Fan-Shop ist eröffnet – hier gibt es für alle die druckfrische Chronik, in der das sportliche Vereinsleben von 1998 bis 2018 dargestellt wird.

Dann startet der erste Höhepunkt des Festes: Durch das Spalier der BlueWhiteSwans-Cheerleader läuft die All-Stars Traditionsmannschaft des 1. FC Union Berlin ein – danach die Herren der SG Schwanebeck 98 mit stolzen Einlaufkindern – begleitet von Musik und viel Beifall.

Stefan Fürl, Tainer der D-Jugend-Mannschaft, berichtet von einem Arbeitskollegen, der begeisterter Union-Fan und -Mitglied ist. Er sprach Wolfgang Valentin, den damaligen Leiter der Traditionsmannschaft, wegen eines Freundschaftsspiels an.

Während die Spieler auf dem Rasen ihr Bestes geben, ist es auch Zeit für einen sportlichen Rückblick. Seit der Gründung des Vereins am 2. Juli 1998 am Genfer Platz als „SV Schwanebeck“ haben sich im Laufe der Jahre insgesamt 22 Sportarten unter dem Dach der SG Schwanebeck 98 zusammengefunden. Heute zählt der Verein 1100 Mitglieder. Vertreten sind Cheerdance, Basketball, Fußball, Volleyball, Gesundheitssport, Laufsport, Aerobic und Fitness, TaiChi, Wandern, Karate, Reha-Sport, Bauchtanz, Aquafitness, Radsport, Intensiv-Yoga, Tischtennis, Tensegrity, Badminton, American Football, MS-Sportgruppe und Tennis.

Das Spiel endete mit 5:1 für Union. Am Abend gab es in der Schwanenhalle ein Grillbüfett für etwa 350 Gäste, die die Auftritte der BlueWhiteSwans und von „Sowieso“ feierten.