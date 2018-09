Erinnerung an den Ausbruch des Weltkriegs

Rote Nelken: Auch am sowjetischen Ehrenmal auf dem Schwedter Friedhof legten Menschen Blumen nieder. © Foto: Oliver Voigt

Weltfriedenstag 2018: Die Linke der Uckermark lud am 1. September zu mehreren Gedenkveranstaltungen und Kundgebungen in Schwedt, Templin und Prenzlau ein. © Foto: Oliver Voigt

Oliver Schwers

Schwedt (MOZ) Ein kleiner Zug von Menschen, die meisten im Rentenalter, geht an diesem Morgen schweigend mit roten Nelken auf den Schwedter Friedhof. Viele der Teilnehmer gehören der Partei Die Linke an. Es kommen aber auch Einzelpersonen. Sie folgen dem Aufruf ihres Kreisverbands zu mehreren Kundgebungen in Schwedt, Prenzlau und Templin. Es ist der 1. September, der Jahrestag des deutschen Überfalls auf Polen.

„Wir wollen etwas gegen das Vergessen tun“, sagt Sylvia Anklam (Die Linke). „Wir erinnern an die vielen Menschen, die im Zweiten Weltkrieg gestorben sind. Wir erinnern daran, dass Schwedt 1945 hart umkämpft wurde und dabei kaputt ging. Gerade hier hat es so viele Opfer gegeben.“

Mit Bedauern stellt sie fest, dass Vertreter anderer Parteien und Fraktionen am Weltfriedenstag nicht zum Ehrenmal gekommen sind. Denn gerade jetzt – angesichts der Ereignisse im sächsischen Chemnitz – müsse man zeigen, dass es nicht nur Leute gibt, die so denken wie die Extremen auf der Straße. „Ich sehe aber auch die Gefahr, dass es ganz normale Leute sind, die zum Beispiel die AfD wählen. Die müssen wir unbedingt zurückgewinnen“, meint Sylvia Anklam. „Denn die Wähler wissen ganz genau, warum sie solche Parteien wählen und bestimmte Inhalte mittragen. Erst geht es gegen Flüchtlinge, dann gegen andere Gruppen. Ich habe Angst, dass dann vieles wieder rauskraucht. Und die Bevölkerung ist nicht so unschuldig, wie immer getan wird. Hinterher heißt es, man habe nichts gewusst. Viele Wähler wissen sehr genau, welche Richtung eingeschlagen wird.“

Vor allem ältere Menschen, die noch selbst den Krieg erlebt haben, fürchten erneute Kriegsgefahren auf der Welt. Eine Frau liest einen Brief einer 95-Jährigen aus Gartz vor, die sich selbst als „rote Oma“ bezeichnet. Ihre Forderung: Waffenexporte – auch aus Deutschland – müssten ein Ende finden.

Ein älterer Mann, Geburtsjahr 1932, berichtet am Rande der Veranstaltung von seinen eigenen Kindheitserlebnissen. Er war sieben, als der Krieg ausbrach. Seine alte Heimat liegt in der früheren Neumark, also hinter der Oder. Der Krieg hat die Grenzen verändert.