„Irgendwann ist immer das letzte Mal“

Nadja Voigt

Zollbrücke (M) Noch einmal hob sich am Freitagabend der Vorhang auf der Bühne des Theaters am Rand in Zollbrücke für „Siddhartha – Wege zu Fluss“. Das Stück, das 2008 Premiere feierte und in dem neben Jens-Uwe-Bogatke, Matthias Brenner, Cornelia Heyse und Kathleen Gaube auch Intendant Tobias Morgenstern und Oberspielleiter Thomas Rühmann mit von der Partie sind, fasziniert Publikum und Schauspieler gleichermaßen. Das war auch bei der vorerst letzten Aufführung am Freitag zu spüren. Noch einmal betraten die fünf Akteure auf der Bühne gemeinsam mit den Zuschauern, die das Theater bis auf den letzten Platz füllten, die innere Landschaft. Sinnsuchend. Über fast drei Stunden hinweg der Buddha-Dichtung von Hermann Hesse folgend. Die damals zum Kult-Buch avancierte und bis heute nichts von seiner Aktualität und Spiritualität eingebüßt hat. „Hesse hat es mir grundsätzlich angetan“, sagt Thomas Rühmann. „Siddhartha las ich mit 18. Fand es interessant, aber habe nichts verstanden. Dann mit Mitte Vierzig noch mal, und da war die Geschichte auf einmal in meinem eigenen Leben. Und hat mich umgehauen in seiner Konsequenz: Wie bekommt man es hin, den inneren Frieden zu finden?“ Eine schöne Frage, so der beliebte Theater- und Filmschauspieler, Hesse liefere die indische Antwort. „Dazu die betörend schöne Sprache. Die fremde, exotische Welt. Eine Figur, die einem immer näher wird, je mehr sie sich den eigenen Verhängnissen nähert. Auf einmal ist Siddhartha der Mensch wie wir alle. Mit den Enttäuschungen, Verfehlungen, Irrtümern. Und das bei einem späteren Gott. Da ziehe ich vor dem Buddhismus meinen Hut. Ein Gott, der einem auf der Straße entgegenkommt.“ Und so sei es eben keine religiöse Dichtung, sondern Lebenshilfe für uns Europäer, auch für uns Oderbrüchler, meint Rühmann weiter. „Das spürt man im Publikum. Am Anfang große Ratlosigkeit. Im zweiten Akt lockern sich die Mienen. Im dritten Akt – das Theater ist offen, der Abendwind weht durchs Haus, die Sterne oben – da schiebt sich die Geschichte ins Innerste. Und man wird ruhig, gelassen, friedvoll. Es geht einem nach dem Abend besser als vorher. Was kann Theater mehr?“ Den Schauspielern geht es genauso, sagt Thomas Rühmann. Für Ursula Karusseit, die sechs Jahre lang gespielt hat, war inzwischen Kathleen Gaube dabei, die auch schon in „Mitten in Amerika“ mitwirkte. Aber: „Irgendwann gibt es immer ein letztes Mal“, sagt Rühmann. Nun war es soweit.(nv)