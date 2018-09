Kampf mit Giganten

Berlin (MOZ) An den Wettlauf zwischen Hase und Igel erinnert gelegentlich der Kampf der Kartellbehörden mit den Internetgiganten: Google, Facebook & Co. sind einfach zu schnell, wenn die Staaten eingreifen wollen um zu verhindern, dass die Konzerne noch größer und mächtiger werden. Scheinbar ungehemmt kaufen sie interessante Firmen auf. So bauen sie ihre Monopole oder zumindest ihre marktbeherrschende Stellung immer weiter aus, und das weltweit.

Wenn jetzt Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) einen neuen Anlauf unternimmt, sie zu bremsen, ist das aller Ehren wert. Unter anderem soll es schwieriger werden, dass sie Start-ups aufkaufen. Funktionieren kann eine Verschärfung der Regeln allerdings nur, wenn sie Deutschland nicht alleine versucht. Stark genug sind höchstens die EU-Mitgliedsländer gemeinsam.

Wie das läuft, zeigt die Besteuerung der Konzerne. Sie entziehen sich erfolgreich angemessenen Steuerzahlungen in Europa. Oft überweisen sie praktisch nichts, während Mittelständler das Nachsehen haben. Wenn da nicht endlich die EU ihre Handlungsfähigkeit beweist, ist zu bezweifeln, ob sie das Wachstum der Giganten wirklich bremsenkann.