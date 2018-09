Gesungen, geblasen, gepredigt

Matthias Wagner

Chorin Unter dem Motto „Mit Herz und Mund“ sind am Sonntag das evangelische Chorinfest und der Landesposaunentag im Kloster Chorin gefeiert worden. Zahlreiche Besucher hatten sich unter wolkigem Himmel, aber bei warmem Spätsommerwetter zusammengefunden. Sie feierten ein lebendigen Fest, das mit einem Gottesdienst eröffnet wurde.

Kurz vor 11 Uhr vormittags herrschte noch geschäftiges Treiben auf dem Gelände des altehrwürdigen Klosters, das 1273 vom katholischen Reformorden der Zisterzienser gegründet worden war und bis zur Reformation 1542 bestand. Händler bauten ihre Stände auf und zahlreiche Gäste waren auch schon vor Ort. So wie die Musiker eifrig probten, spielten Kinder ausgelassen auf dem Rasen im Innenhof. Die Älteren genossen die milden Temperaturen an diesem ersten Sonntag im September, der sich ein wenig wolkig gab.

Zwar war das Klosterschiff mit einigen Hundert Gästen zu Beginn gut gefüllt, dennoch blieben einige Plätze leer. Pünktlich um 11.30 Uhr begann der gut zweistündige Gottesdienst mit Abendmahl.

Die Predigt hielt Propst Christian Stäblein. Die musikalische Gestaltung übernahmen die Bläserchöre des Posaunendienstes unter Leitung von Kirchenmusikdirektorin Barbara Barsch, Siegfried Zühlke und Traugott Forschner. „Am heutigen Tage wird gesungen, geblasen und gepredigt“, sagte Chorins evangelischer Pfarrer Andreas Lorenz.

Im Anschluss wurde dann der obligatorische „Markt der Möglichkeiten“ mit den vielfältigsten Angeboten eröffnet.

Wer wollte, hatte außerdem die Gelegenheit, an halbstündlichen Klosterführungen teilzunehmen oder konnte sich den kulinarischen Angeboten widmen sowie miteinander ins Gespräch kommen. Kaffee und allerlei leckere Kuchensorten, wie Russischer Zupfkuchen oder Muffins, luden zum Verweilen. Wie immer tummelten sich zahlreiche Kinder aller Altersgruppen auf dem Klostergelände. Bläserensembles musizierten in verschiedenen Räumlichkeiten, wie im Fürstensaal, im Kapitelsaal oder im Refektorium.

Einer der Höhepunkte war die offizielle Eröffnung der Installation „Alswie“ von Sigrun Menzel aus Osnabrück. Die Künstlerin konnte leider nicht vor Ort sein. Stattdessen gab Klosterleiterin Franziska Siedler eine kurze Einführung in die Hintergründe der Entstehung der Installation, bestehend aus 1258 Servietten, die unter dem Dach des Kirchenschiffs angebracht wurden. Diese Servietten sollen an das Gründungsjahr des ersten Zisterzienserklosters am 2. September 1258 in Mariensee erinnern, das aus bis heute nicht gänzlich geklärten Gründen schon bald darauf wieder aufgegeben werden musste. Die Installation aus Papier ist ein Symbol für Himmel und Erde, für geistliches und weltliches Leben, für Licht und Schatten sowie für Bewegung und Stillstand. Das Kunstwerk kann noch bis zum 12. Oktober besichtigt werden. Es inspirierte unter anderen auch Propst Stäblein in seiner Predigt. Servietten seien „kleine Dienerinnen“, um mit der Fülle zurechtzukommen, aber auch ein Gleichnis für kleine weiße Fahnen mit der Bitte um Frieden, meinte der Geistliche.

„Funky Volkslied“ hieß es dann gegen 15.30 Uhr. Band und Bläser der Klosterkirche unter Leitung von Michael Schütz luden zu einem Mitmachkonzert.

„Besonders beeindruckend fand ich, dass die Abstimmung unter den vielen Musikern so wunderbar funktioniert hat“, sagte Trompeter Peter Kolowski aus Berlin, von der Paul-Gerhardt-Gemeinde Lichtenberg. Zu den zahlreichen Gästen des Tages gehörte Steffi Turzer. „Dieser Ort ist für mich immer sehr anregend“, so die Freizeitmalerin. Angelika Gauert aus Oderberg genoss den Gottesdienst und die gelöste Atmosphäre des Festes.

Der Tag endete wie immer mit dem Schlusssegen.