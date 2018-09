Das Besondere aus zehn Jahren umKunst

„red borderline“ und „rescue vest“: So hat Arne Kalkbrenner seine durchaus provozierenden Ausstellungsstücke bezeichnet. Sie bleiben gerade in diesen Tagen höchst aktuell. © Foto: Oliver Voigt

Sehenswert: 31 Künstler aus der Uckermark nehmen den Chor der alten Franziskanerkirche für ihre Werke in Beschlag. Die Arbeiten entstanden in den vergangenen zehn Jahren. © Foto: Oliver Voigt

Oliver Schwers

Angermünde (MOZ) „Der Raum ist einfach unschlagbar“, sagt der Maler und Grafiker Gerald Narr aus Berkholz. Er steht im Chor der mittelalterlichen Franziskanerkirche von Angermünde. An den Backsteinwänden hängen Bilder, Collagen, Zeichnungen. Von der Decke baumeln künstlerische Gestaltungen herab. In Nischen stehen Exponate. Und in der Mitte machen sich Kunstwerke auf Sockeln breit.

„Ein idealer Ausstellungsraum“, betont Gerald Narr immer wieder. Er ist diesmal Kurator der neuen Ausstellung „Sichtungen“ der Künstlergruppe umKunst, die den Chor der Franziskaner nicht zum ersten Mal erobert hat. 31 Künstler aus der gesamten Uckermark haben einige Werke aus ihren Galerien, Archiven und Werkstätten genommen, um sie gemeinsam zu zeigen. Und so versteht sich auch Sichtungen: Allesamt sollen eine Art Rückschau auf die vergangenen zehn Jahre halten. So lange besteht umKunst bereits. Herausgekommen ist eine illustre Sammlung, die die Bandbreite aller vertretenen Richtungen ins Licht rückt.

Kardinalproblem im Kloster: Die Werke müssen an die vorhandenen Nägel, Schrauben, Vorsprünge oder Vorrichtungen gehängt werden. Aus denkmalpflegerischen Gründen darf kein neuer hinzukommen. Ein professionelles Hängesystem gibt es immer noch nicht. „Wir sind alle gemeinsam im Raum angetreten und dann ging es überraschend problemlos“, berichtet Gerald Narr. Tatsächlich wirkt die Gesamtgestaltung. Der Besucher kann zwischen den Werken herumlaufen und Entdeckungen machen. Zum Beispiel die Stahlarbeit von Siegfried Haase. „Besorgte Bürger“ hat er sie genannt. Die Figuren tragen Sichel, Messer und Lanze. Eine Bedrohung? Aktueller geht Kunst kaum. Arne Kalkbrenner hat seinen Patronengürtel-Korpus mit Smarties-Bewaffnung aufgestellt.

Susanne Amtsberg spielt mit dem Wort „Sicht“ in der Laudatio. Die Autorin hat Seiten ihres Buches in Schnappverschlussflaschen gesteckt und als Flaschenpost-Kette mit Seilen verbunden. Sie stellt dem Publikum den Künstlerbund vor: Zu ihm gehören 31 Mitglieder, mehrheitlich Frauen, die ein weites Feld der Kunst beackern. Die monatlichen Brunch-Treffen bei einem Mitglied sind Ideen-schmiede.

Sichtungen, Franziskanerkloster Angermünde, bis 3. Oktober, Verkaufsausstellung