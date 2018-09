Beim Friedenstauben-Lied mitgesungen

Gabriele Rataj

Strausberg (MOZ) Auf ersten Blick wenig besucht zeigte sich am Sonnabendnachmittag kurz nach Beginn der Linken-Veranstaltung zum Antikriegstag der Alte Gutshof. Zwei drei Informationsstände, darunter die Bürgerinitiative „Naturraum Strausberg Ost“ zum Erhalt von Strausberg als grüner Stadt am See, einige Nutzer der Gastronomie, spielende Kinder, ein friedliches Areal.

Der erste Eindruck täuschte. Bis zum letzten Stuhl besetzt waren die Reihen im Saal des Ku-Stalls, wo weit über 100 Zuhörer den Liedern des Ernst-Busch-Chors folgten. Dem Arbeitersänger Ernst Busch als Namensgeber fühlt sich der 1973 gegründete Veteranenchor auch thematisch verpflichtet.

Nicht wenige, der in hoher Qualität dargebotenen Lieder aus dem Programm „Meinst du, die Russen wollen Krieg“ waren dem Publikum aus DDR-Zeit vertraut, wie der von Bertolt Brecht nachgedichtete „Friede auf unserer Erde“. Nicht wenige summten oder sangen bei dem rund einstündigen Konzert der Berliner daher leise manches mit, zumal Texte wie „Kleine weiße Friedenstaube“ einst jeder kannte. Ohne Zugabe kam das mit viel Beifall versehene Ensemble auch nicht von der Bühne.

Vor „Tagesordnungspunkt 2 der Gesamtmitgliederversammlung“, wie Strausbergs Linken-Stadtverbands-Chef Christian Steinkopf einordnete, musste kurz Pause eingelegt werden. Doch das nahmen die Besucher gern in Kauf, um Gregor Gysi zu hören. Von der Mosel kommend über einen Stopp bei Wählern in Berlin-Treptow war der Präsident der Europäischen Linken auch in Strausberg nicht zu müde, um in einem über einstündigen einseitigen lehrreich-unterhaltsamen Gespräch die ganze Palette linker Positionen zu den Themen Frieden und Krieg, Wirtschaft und Globalisierung, soziale Spaltung, Flüchtlingspolitik und Klimafrage abzubilden.

Den passenden Abschluss bildete der Ken-Loach-Film „Brot und Rosen“, der die Geschichte einer illegal in die USA eingewanderten Mexikanerin erzählt.