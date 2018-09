50 Sorten für jeden Geschmack

Anke Beißer

Fürstenwalde (MOZ) Wer sich für das zweitägige Bierfest auf dem Fürstenwalder Marktplatz vorgenommen hatte, alle angebotenen Sorten zu kosten, wird wohl gescheitert sein. Knapp 20 kleine Privatbrauereien aus Brandenburg sorgten dafür, dass die Freunde des Gerstensaftes zwischen rund 50 Sorten wählen konnten. Allein schon deren Namen machten neugierig auf so manche Kostprobe. Sommerbier, Rotbier, Schwarze Pumpe wurden zum Beispiel auf der Tafel am Stand des Cottbuser Labiratoriums beworben.

In mitten der großen Besucherschar ließen sich fünf Herren aus der Eifel das eine oder andere Hopfen-Malz-Gebräu schmecken. Marlon Knorr war vor kurzem auf das Brandenburger Brauereitreffen aufmerksam geworden und hatte seinen Freunden den Wochenend-Ausflug vorgeschlagen. Und so haben die jungen Männer kurz entschlossen in Bad Saarow ein Quartier gebucht, waren in Slubice, haben sich den Fuchsbau angeschaut und konzentrierten sich am Sonnabendnachmittag auf die Bierstraße. Gestartet sind sie mit einem Wandlitzer „hell“ und fanden das wohlschmeckend.

Das Ausprobieren neuer Geschmacksrichtungen gehörte auch für Brauer Uli Landmann dazu. Dem 58-jährige Potsdamer ist das „Bräu zum Rittmeister“ zu verdanken, das seinen Namen einem Hotel aus Werder zu verdanken hat, wo es gebraut und ausgeschenkt wird. „Werder wird in zwei Jahren Gastgeber für das Brauereitreffen. Ich hoffe, wir bekommen das genauso stimmig hin, wie hier in Fürstenwalde“, lobte er die Kollegen. Das Treffen seit weit mehr als ein „kollektives Besäufnis“. „Für uns ist es ein wichtiger Erfahrungsausstausch. Wir testen natürlich das Bier der anderen Brauereien, geben Tipps und holen selber welche ein.“(bei)