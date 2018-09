Wettbewerb der schönsten Wagen

Oliver Schwers

Pinnow (MOZ) Eigentlich ist den Bauern nicht zum Feiern zumute wegen der schlechten Ernte. Doch die traditionellen Erntefeste der Uckermark sind stets ein Dank der Landwirte an ihre Angestellten, Pächter und Helfer. Eines der größten der Region fand auf dem Pinnower Gutshof statt.

Bilderstrecke Deutsch-polnisches Erntefest Pinnow Bilderstrecke öffnen

Wer die bunt geschmückten Erntewagen gesehen hat, die über die Dorfstraßen von Pinnow fuhren, dachte zunächst nicht an die Sorgen der Landwirtschaftsbetriebe. Traktoren und Kutschen, Landmaschinen und sonstige Gefährte trugen Garben, Erntekronen, Kränze und Blumen. Mit großem Aufwand haben die Teilnehmer erneut die 17 Bilder des langen Umzugs gestaltet.

Doch die meisten Menschen im Publikum wussten, dass manchem Bauern eigentlich nicht nach Feiern zumute war. Oder-Welse-Amtsdirektor Detlef Krause erinnerte dann auch gleich zur Begrüßung an das Desaster auf den uckermärkischen Feldern. Maximal 50 bis 60 Prozent der sonst üblichen Ernte kam von den Äckern. Vom Tierfutter ganz zu schweigen. „Der Sommer war zu trocken, es gab zu wenig Wasser“, so Krause.

Zwar werden sich die großen Betriebe über Wasser halten, doch dürften die Folgen noch in den nächsten Monaten zu spüren sein. Zudem hat es in den vergangenen zwei Jahren schon keine besonders gute Ernte gegeben. Da gab es eben zu viel Wasser.

Dennoch halten die Leute auf dem Lande an ihren alten Sitten fest. Auch wenn die Ernte schlecht war, muss man dankbar sein. Diesen Dank wollten die Organisatoren des Deutsch-polnischen Nationalparkerntefestes weitergeben. Sie verwandelten den großen Gutshof in Pinnow in ein bäuerliches Markttreiben mit vielen Attraktionen, mit Tieren, alten und neuen Gerätschaften, mit Landfrauenkostümen und einer gemütlichen Idylle an vielen Punkten.

Spannendste Frage an diesem Tag: Wer gewinnt den Wettbewerb für den am besten geschmückten Erntewagen? Wieder trat die dreiköpfige Jury zusammen, um gleich an zwei Punkten den Festzug an sich vorüberziehen zu lassen. Die unabhängigen Bewerter orientierten sich an Außenwirkung, Originalität, Aufwand und Einbindung des Nachwuchses. Und sie hatten es äußerst schwer. Den vierten Platz holte sich der Hof Anton aus Pinnow mit einem echten Heu-Erntewagen. Und dann schlug die benachbarte Gemeinde Landin zu. Rang drei ging an den dortigen Dorfverein, der schon in den vergangenen Jahren vordere Plätze einheimsen konnte. Der zweite Platz ging an die Jugendfeuerwehr von Landin, die nicht nur löschen, sondern auch schmücken kann. Und den Sieg trug diesmal die Kita Schlumpfhausen davon. Großer Jubel bei Mädchen und Jungen, bei Eltern und Erziehern.

Amtsdirektor Detlef Krause unterließ es auch nicht, an den Weltfriedenstag zu erinnern. Damit bekam der Besuch der polnischen Gäste eine besondere Bedeutung, auch wenn der einstige Überfall Hitlerdeutschlands auf Polen immer weiter in die Geschichte rückt. Das Fest eröffnete eine polnische Blaskapelle, die hoch auf einem Erntewagen für Stimmung sorgte.

Ernte-Cafe, Museum, Ausstellungen, Kaninchen und Fische, Reitturnier – das alles demonstrierte ein reges Landleben.

Auch in anderen Dörfern wurde gefeiert. In Kerkow verwandelten die Veranstalter den Dorfplatz in eine große Partymeile. Auch dort zog ein liebevoll gestalteter Umzug durch den Ort. In Heinersdorf lief ein Seifenkistenrennen.

In vielen Landwirtschaftsbetrieben machen die Firmenchefs für ihre Mitarbeiter und Erntehelfer private Erntedankfeste.