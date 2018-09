Unsere Demokratie

Berlin (MOZ) Runter vom Sofa, sagt der deutsche Außenminister. Er sieht die Mitte der Gesellschaft im Wachkoma, aus dem sie aufwachen müsse, um sich Neonazis und Rassisten entgegenzustellen. Schließlich habe seine Generation Freiheit, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie geschenkt bekommen. Mal abgesehen davon, dass diese Betrachtung eine rein westdeutsche ist, hat Heiko Maas recht mit der Forderung, die demokratische Mehrheit im Land müsse ihr Schweigen brechen.

Die Demokratie ist das, was wir daraus machen. Auch das stimmt. Wie wir in diesen Tagen sehen, ist die Demokratie nichts Selbstverständliches. Und sie muss einiges aushalten. Wenn Tausende auf der Straße den „Widerstand“ gegen eine frei gewählte Regierung ausrufen und erklären, nur sie seien das Volk, dann mag sich vielen der Magen umdrehen, aber es gehört zur Meinungsfreiheit, sich auch auf diese Weise zu äußern. Wem diese Meinungsäußerungen nicht gefallen, muss seine eigenen Ansichten auf die Straße bringen. Vor allem dann, wenn dort aus dem legitimen Diskurs offene, antidemokratische Hetze wird. Der Hitlergruß ist eben keine normale Meinungsäußerung. Wer möchte, dass das Konsens in der Gesellschaft bleibt, muss das laut sagen. Soweit sind wir nämlich schon.