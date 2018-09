dpa

Leegebruch (dpa) Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf einer Landstraße nahe Leegebruch (Oberhavel) ums Leben gekommen.

Wie die Polizei mitteilte, verlor der Mann am Sonntagabend nach einem gefährlichen Überholmanöver die Kontrolle über seine Maschine, stürzte und schleuderte in die Leitplanke. Dabei erlitt der Biker so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb.