Sommerfest mit Vorgeschmack auf Regio-Laden

Anke Beißer

Hangelsberg (MOZ) Der Duft von Grillwurts hatte sich am Sonnabend im Garten hinter dem Hangelsberger Bahnhof festgesetzt. Im Schatten der Bäume nutzen Kinder diverse Spielangebote, Erwachsene verweilten, in Gespräche vertieft, auf den Biertischgarnitueren. Es war ein Kommen und Gehen beim Sommerfest, zudem der Verein Historischer Bahnhof Hangelsberg eingeladen hatte.

Dessen Vorsitzender, Achim Hippel, zeigte zufrieden angesichts der Resonanz und Atmosphäre. Nicht aufgegangen war die Idee, Kunstwerke hiesiger Künstler zu versteigern. „Immerhin konnte wir aber zeigen, wer hier so lebt und künstlerisch arbeitet“, sagt Hippel und verweist auf die kleinen Interviews, in denen die Künstler vorgestellt wurden.

Sehr gut angenommen wurde der Schnupper-Auftritt von Sylvia Jonseck. Die 39-jährige Kienbaumerin lud in den „Regio-Laden für einen Tag“ ein. „Wenn das Gebäude fertig saniert ist, würde ich mich gerne einbringen.“ Ihr schwebt ein Geschäft vor, das morgens und abends regionale Produkte anbietet. Am Sonnabend hatte sie Tees, Salben, Seifen, Honig und Strickwaren dabei. „Ich hab das alles von Leuten hier in der Umgebung auf Kommission zusammen getragen.“ Das sei auch die Idee für die Zukunft. Ganz nebenher gab die junge Frau bei dem Fest noch Auskunft über die Sanierungspläne, schließlich hatte sie die Waren in dem Raum präsentiert, der die Planskizzen zeigte, und sie verkaufte die Vereins-Souvenirs – von Tassen bis hin zu Postkarten.(bei)