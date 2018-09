Mit Verboten kommt die EU nicht aus dem Image-Tief

(MOZ) Jetzt trifft es auch die Halogenlampe. Seit Sonnabend ist in der EU der Verkauf für Privathaushalte verboten. Damit dürfte man – wie beim Glühlampen-Verbot von 2012 – erneut viele Verbraucher gegen sich aufbringen. Das neuerliche Verbot zeigt: Brüsseler Euro­kraten glauben immer noch daran, dass man die Menschen zu ihrem Glück zwingen kann. Dass es genau diese Entwicklung zum Nanny-Staat war, die zum massiven Imageverlust in die EU-Institutionen geführt hat, wird ignoriert.

Viel besser, als immer wieder Verbote auszusprechen, wäre es, die Bürger aufzuklären. Das wäre nicht schwer: LED hält deutlich länger als die Halogenlampe, verströmt ein angenehmes Licht und verbraucht bis zu 80 Prozent weniger Energie. Was spricht also gegen eine groß angelegte Werbekampagne? Bei einem solchen Vorgehen könnte man sich ein Beispiel an der Industrie nehmen. Wenn ein neues Fahrzeug- oder Computermodell auf den Markt kommt, wirbt sie so lange dafür, bis kein Mensch mehr Interesse am Vorgängerprodukt hat.

Um neuen, umweltfreundlicheren Produkten einen Vorteil zu verschaffen, müsste die EU aber auch weit mehr Fördermittel in die Forschung stecken. 18 Milliarden Euro gibt Brüssel derzeit jährlich für solche Zwecke aus – gegenüber den rund 60 Milliarden Euro, die Jahr für Jahr in den Agrarbereich gehen, ist dies eher ein Sümmchen.

Die EU muss sich entscheiden: Will man positive Entwicklungen stärken und sich dafür in der Bevölkerung möglichst viele Verbündete suchen? Die Lust – nicht nur – der Deutschen zum Beispiel am Mülltrennen spräche für einen solchen Ansatz. Oder sollen es Verbote sein? Neben dem Hausmüll kämen da noch das Autofahren, das Fleischessen und das Verwenden schädlicher Kosmetikprodukte infrage. Alles Dinge, die entweder nicht gut für die Umwelt sind oder gefährlich für die Konsumenten.

Die positive Herangehensweise wäre sicherlich die bessere. Mit ihr hätte die EU auch die Chance, ihr Image wieder zu verbessern. Nach dem Brexit haben Umfragen gezeigt, dass die Bürger die EU durchaus zu schätzen wissen. Das betrifft aber in erster Linie den europäischen Gedanken eines gemeinsamen Kulturraums, in dem die Völker friedlich zusammenleben. Das Verbots-Klein-Klein ist nicht gemeint.