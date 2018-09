Walslebens Feuerwehr feiert mit vielen Gästen

Holger Rudolph

Walsleben Walsleben. Hunderte Besucher interessierten sich am Sonnabend für die Feier anlässlich des 110-jährigen Bestehens der Walslebener Feuerwehr. Besonders vom Publikum beachtet wurden die beiden Vorführungen zur technischen Hilfeleistung und Brandbekämpfung.

Unter den Zuschauern, die sich kurz nach 11 Uhr hinter der Absperrung am Festgelände versammelt hatten, waren auch viele Eltern mit ihren Kindern. Jonas ist erst vier Jahre alt und wusste am Sonnabend schon ganz genau: „Ich will auch mal Feuerwehrmann werden, weil das Spaß macht.“ Zuvor hatte der Junge gemeinsam mit seinen Eltern gesehen, wie die Walslebener Kameraden eine simulierte Unfallsituation sehr gut bewältigten. Gut möglich, dass sich einige der zuschauenden Kinder in ein paar Jahren zur Jugendwehr anmelden, die zurzeit sechs Mitglieder stark ist. Bei insgesamt 37 aktiven Brandbekämpfern ist dies ein recht guter Wert.

Amtsbrandmeister Sebastian Giesert moderierte die Vorführung. Der silbermetallicfarbene Pkw sah zunächst noch recht ansehnlich aus. Es gehörte ein bisschen Vorstellungskraft dazu, um aus ihm den Unfallwagen werden zu lassen, von dem Giesert gerade gesprochen hatte.

Sirenengeheul ertönte, und kurz darauf rückte auch schon ein Tanklöschfahrzeug 16 an. Vorn im Unfallwagen saßen zwei durch Plastikplanen geschützte Feuerwehrleute, welche die eingeklemmten Opfer mimten. Schnell hatten die Wehrleute die ersten Scheiben herausgetrennt. Giesert erläuterte, wie wichtig es für seine Kameraden sei, einen Gesichtsschutz zu tragen. Gar nicht auszudenken, wenn sie sich an Glassplittern oder Metallteilen verletzen würde. Auch bei größter Hitze müsse der Arbeitsschutz unbedingt beachtet werden. Die auf Zug funktionierende Glassäge sorge zumindest dafür, dass möglichst wenige Splitter in den Innenraum zu den Verletzten gelangen, sondern nach draußen, erklärte Moderator Giesert.

Die Wehrleute wuchteten gekonnt mit den großen Spreizern, die rasch dafür sorgten, dass das Auto eine tragende Metallsäule nach der anderen verlor. „So ein Spreizer wiegt 25 Kilogramm, das ist echte Schwerstarbeit“, sagte Giesert. Es war zu sehen, wie recht er hatte. Die Einsatzkräfte schwitzten sehr, obwohl es gerade mal 20 Grad warm war. 1 600 Liter Löschwasser habe das LF 16 neben einer Vielzahl von Werkzeugen und Geräten an Bord und sei damit bestens auch für Einsätze bei Unfällen ausgerüstet, schätzte der Temnitzer Amtsbrandmeister ein. Denn nur zu oft gerate ein Unfallwagen in Brand.

Schließlich hoben die Wehrleute mit vereinter Kraft das nun lose Dach des Wagens ab und konnten feststellen, wie den Opfern geholfen werden sollte. Beim tatsächlichen Unfall würden nun auch Rettungssanitäter und Notarzt zum Einsatz kommen. Das Publikum klatschte und lobte die sehr gute Arbeit der ehrenamtlichen Wehrleute.

Am frühen Nachmittag gab es noch eine zweite Vorführung. Diesmal ging es um das effektive Bekämpfen von Bränden. Wer wollte, konnte sich außerdem an den Ständen von Polizei und Katastrophenschutz sowie bei den Mitarbeitern des Kreis-Brandschutzmobils über die Arbeit der jeweiligen Einsatzkräfte informieren.

Gegen Hunger und Durst gab es Gegrilltes und Getränke. Und die Kinder konnten auf der Hüpfburg toben oder eines der Spiel­angebote nutzen. Nachmittags um 15 Uhr war das Volksfest vorbei. Jetzt wurde es Zeit für die Kameraden der Wehr, sich noch bis weit in die Nacht hinein beim Feuerwehrball zu vergnügen.