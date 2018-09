Museum bekommt neues Bühnenbild

MOZ

Neuzelle (MOZ) Dass sich in dem, wie Religion gelebt wird, Parallelen zu Theater und Drama zeigen, diesen Eindruck können Besucher im Museum „Himmlisches Theater“ in Neuzelle gewinnen. Im ehemaligen Kutschstall des Stifts Neuzelle steht derzeit eine der noch erhaltenen Heilig-Grab-Kulissen, die in der Barockzeit in vielen Kirchen errichtet worden sind. Hans-Jürgen Müller bezeichnet es wie eine Art Modeerscheinung, dass biblische Ereignisse damals in riesigen Bühnenbildern dargestellt wurden.

Einige der Besucher, meint der Museumsmitarbeiter, ließen den vorderen Informationsteil zunächst komplett aus, um sich im hinteren Raum gleich die großen Figuren auf den Holztafeln anzusehen. Im Moment steht dort noch das Bühnenbild „Judaskuss“ sowie das „Weltgericht“ der beiden Künstler Matthias Steier und Hans-Georg Wagner. Am 11. Oktober kommt ein neu restauriertes Bühnenbild aus der Neuzeller Heilig-Grab-Sammlung hinzu, das „Jesus vor Kaiphas“ zeigt.

Insgesamt ist von dem Heiligen Grab der größte Teil erhalten geblieben, nämlich 229 der 238 Figuren, die Joseph Felix Seifrit kreiert hat und die insgesamt fünf Bühnenbilder mit 15 Szenen darstellen. Bevor sie restauriert worden sind, lagerten sie viele Jahre in den oberen Geschossen der Kirchenvorhalle, erzählt Hans-Jürgen Müller.

Mit den Bühnenbildern haben die Menschen früher, sagt er, zur Passionszeit etwa das Leiden Jesu nachempfunden. Aufgrund von Umbauarbeiten für das neue Bühnenbild bleibt das Museum vom 20. September bis einschließlich 10. Oktober geschlossen.

Infos unter: stift-neuzelle.de